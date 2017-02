Attila Karda: “Vrem o clasare pe locurile 1-4 la final de campionat”

Olimpia s-a înţeles cu Iulian Roşu, fost jucător la Steaua, Astra, Rapid şi ACS Poli

Miercuri, la stadion, a avut loc o conferinţă de presă a staff-lui Olimpiei. Au participat din partea clubului antrenorul Bogdan Andone şi preşedintele Attila Karda, dar şi câţiva din noii jucători despre care vom vorbi mai jos.

La început, antrenorul Bogdan Andone a făcut o scurtă prezentare a modului cum s-au derulat pregătirile în cantonamentul din Cipru. “Am avut condiţii foarte bune, terenuri gazonate pe care ne-am pregătit atât fizic cât şi tehnico tactic. Am avut condiţii de refacere optime, o alimentaţie corespunzătoare. Am jucat 5 meciuri amicale şi, chiar dacă nu am câştigat niciunul, sunt mulţumit de cum s-au comportat băieţii”.

Întrebat despre rezultatul meciului cu Spartak Moscova, care a apărut pe diverse canale drept 4-3 pentru echipa din Rusia, Attila Karda a declarat: “L-am întrebat pe arbitru dacă a fost sau nu gol. Acesta a răspuns <not valid> . Ca urmare, rezultatul a fost 3-3”. Tot de la preşedintele Karda am aflat că în prezent se lucrează dosarul de licenţiere, la rezolvarea unor transferuri, la infrastructura stadionului, că se poartă discuţii cu jucătorii pentru prelungirea contractelor scadente la vară.

În ce priveşte obiectivul Olimpiei acesta este unul clar după afirmaţiile preşedintelui. “Vrem o clasare pe locurile 1-4 la final de campionat. Nu ne vom da la o parte dacă va fi să ne batem cu şanse la promovare”, a spus Attila Karda.

Din punctul nostru de vedere este o declaraţie frumoasă, tonică. Dar mai departe?! Dacă promovăm, obiectiv nu uşor, dar realizabil, ce facem? În condiţiile în care nu avem lot de prima divizie, nu avem infrastructura necesară şi nici banii pentru a rezista în Liga 1, care va fi strategia după o eventuală promovare? Aici trebuie să caute răspunsuri, soluţii, conducerea clubului, finanţatorii.

Revenind la noutăţile din lot, la conferinţa de presă au fost prezenţi 5 jucători: Ursu, Dascălu, Voicu, Daminuţă şi Iulian Roşu. Despre primii patru, care au fost în Cipru am mai scris, dar nu şi despre Iulian Roşu. Acesta are 22 de ani, este mijlocaş ofensiv, vine de la ACS Poli Timişoara, iar în carieră a mai trecut Rapid, Steaua, Clinceni, Astra. Iar cu Steaua are şi două meciuri în Liga Europa, cu Maccabi Haifa (13 minute) şi Schalke (2 minute), pe vremea când echipa era antrenată de Ilie Stan.

Referitor la plecări, antrenorul Andone a refuzat să dea un răspuns clar. “Vom renunţa la 2-3 jucători, iar unii vor merge să ajute Dorolţul. Pentru tineri important este să joace, să capete experienţă”, a spus Andone.

Până la reluarea campionatului, pe 25 februarie, cu FC Braşov, jucătorii Olimpiei se vor antrena la baza sportivă proprie, iar sâmbătă formaţia sătmăreană va juca un amical cu Viitorul Ulmeni (L3) pe un teren care va fi stabilit în zilele următoare.