Atmosferă incendiară la clasele de bodyArt Kids şi Zumba Fitness (Foto)

Program bogat oferit sătmărenilor de master traineri şi instructori

Copii, tineri, adulţi, zeci de sătmăreni au răspuns pozitiv invitaţiei lansate de Asociaţia Activital Satu Mare de a participa la prima ediţie a unei petreceri dedicate verii, Summer Party, eveniment menit să marcheze împlinirea primului an de existenţă a asociaţiei.

Peste 40 de copii şi aproximativ 70 de tineri şi adulţi au ales să petreacă o după-masă plăcută, activă şi relaxantă totodată, la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, gazda marii petreceri Summer Party de sâmbătă, 29 iunie 2019. Programul a fost unul minunat şi cât se poate de atractiv. Antrenoarea Andreea Seleş, reprezentanta Asociaţiei Activital Satu Mare, i-a purtat pe copilaşii prezenţi într-o lume de basm la clasa bodyArt Kids, invitată special la această clasă fiind Master Trainer Ilona Ilyes (Babi). După distracţia cu copiii, la care au asistat numeroase cadre didactice din Satu Mare, a urmat o altă clasă deosebită, cea de Zumba fitness cu Master Trainer Bernadett Fejszes, dedicată tuturor persoanelor cu vârsta de la 13 ani în sus. Aflată într-un turneu în Europa, venită din Statele Unite ale Americii, Master Trainer Bernadett Fejszes a făcut senzaţie la Satu Mare.

Prima ediţie a Summer Party pusă în scenă de Asociaţia Activital Satu Mare a avut un mare succes. S-a bucurat de susţinerea instructorilor locali de Zumba şi de bodyArt Kids din Satu Mare, dar şi din Baia Mare şi Oradea. Un rol deosebit l-au avut în susţinerea evenimentului @Aquavia, Master Trainerii, instructorii, echipa asociaţiei organizatoare, echipa foto video All in Three Studio şi DJ Alex Amerikanul, la care se adaugă şcoala gazdă.

Organizatorii anunţă ediţia a doua a petrecerii dedicate tuturor celor care vor să cunoască mai bine aceste concepte acreditate, bodyArt Kids şi Zumba Kids, pentru luna octombrie a acestui an.

Vă reamintim că Asociaţia Activital Satu Mare colaborează de anul şcolar trecut cu mai multe instituţii de învăţământ din Satu Mare, luând naştere tocmai pentru a le oferi tuturor copiilor cu vârsta între 6 şi 14 ani posibilitatea de a se bucura din plin de beneficiile a două concepte dedicate lor, acreditate: bodyArt Kids şi Zumba Kids. Ambele tipuri de antrenament transmit energie. La Zumba Kids copiii dansează şi se distrează, iar la bodyArt Kids călătoresc prin joc şi mişcare în lumea poveştilor.

Activital Sports Center îşi doreşte ca şi în anul şcolar 2019/2020 să fie alături de cadrele didactice din şcolile sătmărene, alături de copii şi părinţii acestor copii, prin organizarea la clasă a unor antrenamente distractive gen fitness pentru copii în programul Şcoala Altfel sau în orele de program prelungit de la unele şcoli. Potrivit antrenoarei Andreea Seleş, ambele concepte acreditate pentru copii, specifice copiilor cu vârsta între 7 şi 12 ani şi concepute astfel încât să sprijine dezvoltarea celor mici prin exerciţii fizice, de postură, concentrare, dans şi respiraţie corectă.