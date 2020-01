Atenție, sătmăreni! Cod galben de ceață în județ

Alertă ANM: Cod galben de vreme severă imediată în județele Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj – Local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m. Alerta este emisă pentru 3 ianuarie, intervalul 8:00 – 10:00.

Fenomene meteorologice asteptate: Local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m.. Fenomene asociate: izolat depunere de chiciură.. Județul Maramureş: Baia Mare, Baia Sprie, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Cicârlău, Fărcașa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Ardusat, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Băsești, Coltău, Asuaju de Sus, Gârdani, Oarța de Jos, Bicaz, Sălsig, Coaș, Boiu Mare, Ariniș; Județul Sălaj: zona joasă; Județul Sălaj: Cehu Silvaniei, Năpradea, Ileanda, Letca, Benesat; Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Mihai Viteazu, Luna, Călărași, Săndulești; Județul Satu Mare: Satu Mare, Carei, Tășnad, Ardud, Lazuri, Odoreu, Vetiș, Moftin, Păulești, Sanislău, Berveni, Beltiug, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Tiream, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Cămin;