Atenţie! Sătmărean înşelat de o firmă de intermedieri din Austria

Munca în străinătate este pentru mulţi şansa de a avea un venit mai consistent decât în ţară. Aşa a considerat şi Daniel Crainic din Beltiug, care a fost plecat în Austria să îngrijească un bătrân bolnav. El este însă nemulţumit că firma de intermediere a refuzat să-i plătească întreg salariul promis. Din această cauză ne-a contactat la redacţie, dorind să tragă un semnal de alarmă, ca alţi sătmăreni să nu ia ţeapă.

Iată ce ne-a declarat sub semnătură: „Am fost să îngrijesc un bătrân în Austria în perioada 24.02 – 10.05.2020, prin intermediul firmei Home Care 24, şefi fiind Evelin şi Rainer. În această perioadă ar fi trebuitsă primesc aproximativ 3.300 de euro, însă am primit aproximativ 2.800 euro. Mi-au reţinut 430 de euro pe motiv că am vrutsă mă întorc acasă. Schimbul meu trebuia să vină, nu am părăsit acel bătrân de 72 de ani pe care îl îngrijeam, însă e foarte greu să ai grijă de un bolnav atâta timp.Aşa că am venit acasă după două lunişitrei săptămâni, am stat în izolare, dar am şi dat în judecată firma din Austria. Sper să mi se facă dreptate!”