Atenţie la hoţi! Recomandările poliţiştilor sătmăreni

În 19 martie, patrula mixtă de ordine şi siguranţă publică din cadrul Poliţiei Oraşului Tăşnad, formată dintre un poliţist şi un jandarm, au surprins în flagrant delict un bărbat, de 45 de ani, din oraş Tăşnad, în timp ce a pătruns într-un imobil, din localitatea de domiciliu.

În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti, aceştia au stabilit faptul că în perioada 16 – 19 martie a.c., persoana mai sus menţionată împreună cu un alt bărbat, de 38 de ani, din aceeaşi localitate, ar fi pătruns în mai multe rânduri într-un imobil nelocuit din oraş Tăşnad, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, pe care apoi le-ar fi valorificat.

O parte din bunurile sustrase au fost recuperate şi predate persoanei vătămate astfel, prejudiciul cauzat a fost recuperat în procent de 10%.

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către poliţişti, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracţiuni de furt calificat, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei.

Pentru prevenirea furturilor din imobile şi din societăţile comerciale, poliţiştii sătmăreni recomandă:

• Montaţi încuietori rezistente care au sistemul de prindere în interior la toate căile de acces (ferestre, guri de aerisire, uşi de balcon şi de intrare în locuinţă, precum şi alte locuri)!

• La plecarea de la domiciliu închideţi bine toate căile de acces în locuinţă!

• Păstraţi cheia în permanenţă asupra dumneavoastră, nu o lăsaţi la îndemâna oricui!

• Nu ţineţi sume mari de bani în casă, neasigurate şi nici nu lăsaţi impresia că deţineţi asemenea sume; aceeaşi recomandare este valabilă şi cu privire la bijuterii!

• Dacă alegeţi să montaţi un sistem de alarmare în interiorul locuinţei dumneavoastră, contactaţi firme specializate în acest domeniu!

• Atunci când sunteţi plecaţi de acasă pentru o perioada de timp mai îndelungată, rugaţi un vecin să supravegheze periodic perimetrul locuinţei şi curţii dumneavoastră!

• Ferestrele locuinţelor trebuie să fie sigure faţă de o eventuală tentativă de escaladare din exterior!

• Nu lăsaţi în curte scări şi diverse unelte, acestea putând facilita accesul prin escaladare, precum şi distrugerea sistemelor de închidere!

• Dacă locuiţi la parterul blocului, este indicat să vă montaţi grilaje la geamuri!

• Este recomandat să ţineţi uşa de la intrare încuiată şi când sunteţi acasă!

• Foarte binevenită este montarea unui interfon, dar şi aici cu unele precizări. Nu permiteţi accesul în bloc la tot felul de persoane care spun că sunt de la poştă, cu fluturaşi publicitari etc.!

• Copiii trebuie învăţaţi ca în niciun caz să nu deschidă uşa persoanelor necunoscute!

• Nu lăsaţi bilete în uşă atunci când sunteţi plecaţi de acasă!

• În cazul în care aţi pierdut o cheie, înlocuiţi imediat încuietoarea sau lacătul; acest lucru este recomandat şi în cazurile de schimb de locuinţă!

• Nu ezitaţi să întrebaţi persoanele străine, pe care le sesizaţi în bloc, pe cine caută; aceste întrebări descurajează posibilii infractori!

• Nu daţi curs întâlnirilor propuse telefonic de persoane necunoscute, indiferent de motivul invocat de acestea. Un astfel de pretext constituie o modalitate de a vă face să părăsiţi locuinţa care între timp poate fi spartă!

• Notaţi seriile aparaturii electronice deţinute, astfel încât să puteţi sprijini Poliţia în cazul furtului!

➢ Atenţie sporită pentru persoanele care pot avea sub vestimentaţie (rochii, haine foarte largi etc.) buzunare special confecţionate pentru a ascunde diverse produse!

➢ În magazinele unde există raioane de îmbrăcăminte şi cabine de probă, personalul care supraveghează trebuie să manifeste prudenţă maximă şi să nu permită accesul în cabina de probă decât cu un singur sortiment de îmbrăcăminte şi sub strictă supraveghere!

➢ Raioanele cu articole de mare valoare cum sunt bijuteriile, aparatura electronică etc., trebuie amplasate cât mai departe de ieşirea din magazin, în expoziţii închise sau în spatele tejghelelor!

➢ Asigurarea unui iluminat corespunzător pe timp de noapte, a uşilor de acces în magazin!

➢ Transportul banilor trebuie făcut în condiţii de maximă securitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege!

➢ Înainte de închiderea magazinului trebuie controlate toate raioanele pentru a nu oferi posibilitatea unui hoţ să rămână înăuntru!

➢ Nu păstraţi sume mari de bani în casele de marcat şi nu oferiţi informaţii referitoare la paza societăţii unor persoane necunoscute!

➢ Pe timpul nopţii, magazinele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de alarmă, să aibă închizători sigure şi grilaje, conform prevederilor Legii nr. 333/2003.