Asociaţia Ţara Oaşului a avut un an bogat în evenimente sociale şi culturale

Asociaţia socio-culturală „Ţara Oaşului” a prezentat un raport de activitate pentru anul 2019, într-un cadru de sărbătoare. Membrii ai organizaţiei non-guvernamentale, cu mic, cu mare s-au îmbrăcat în straie populare şi au vestit Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, prin cele mai alese colinde strămoşeşti.

Evenimentul s-a petrecut sâmbătă, începând de la ora 14:00, la Restaurantul Crenguţa, cu specific tradiţional românesc, situat în inima oraşului Satu Mare, pe strada Păstrăvului, nr. 3.

Asociaţia socio-culturală „Ţara Oaşului”, după cum îi spune şi numele, desfăşoară acţiuni pentru ajutorarea oamenilor aflaţi în dificultate, dar care se ocupă şi de activităţi culturale, pentru perpetuarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor zonei etno-folclorice.

Anul acesta s-a pus accentul pe activităţile umanitare

Spre deosebire de anii trecuţi, ca noutate în acest an, membrii asociaţiei au dezvoltat mai mult partea socială a ONG-ului.

Despre acest lucru, prim-vicepreşedintele asociaţiei, domnul Vasile Lucuţ, a spus câteva cuvinte. „Slavă Domnului, noi am avut acţiuni numeroase şi vi le spunem numai pe cele de anul acesta, căci dacă vi le spunem şi pe cele din anii trecuţi, nu mai ascultăm şi colindele.

Anul acesta a fost bogat în toate tipurile de acţiuni. Pe lângă cele de promovare a tradiţiilor şi portului popular, noi am făcut acţiuni umanitare, în valoare de 140.000 lei, per total. Este vorba despre un grup de copii, care au participat la o conferinţă europeană de matematică în Cipru. Lor le-am asigurat transport şi toate cele necesare deplasării.

De asemenea, am tipărit o carte căreia i-am făcut lansarea anul acesta, şi care conţine informaţii culese de la un bătrânii din Oaş, bogată în informaţii preţioase despre folclorul şi tradiţiile oşeneşti. Dar atât cu evenimentele culturale.

În ce priveşte cazurile sociale de care ne-am ocupat în acest an, încep prin a vorbi despre achiziţionarea unei proteze pentru un copilaş, în valoare de 15.223 de lei. Ne bucurăm că acum e bine, să ştiţi că asta e cea mai mare bucurie.

Pe urmă, am demarat o acţiune pentru Grigoraş Ana. I-a murit soţul prin străinătate, a rămas cu trei copii, casa cădea efectiv pe ea. Am luat materiale de construcţii, şi am ajutat-o de la asociaţie cu 10.860 de lei, să poată să se descurce.

Mai trebuie spus că, în ultima vreme s-a investit foarte mult în lăcaşurile de cult, dar mănăstirile Lunca Apei şi Chilia au rămas complet de izbelişte.

La mănăstirea din Lunca Apei am ajutat cu icnostas, aproape 15.000 lei a costat.

Am mai donat 5.000 lei pentru un bătrân, care a mai fost ajutat de Asociaţie în repetate rânduri. La sfârşit de an, la mănăstire la Chilia am demarat mai multe acţiuni, în valoare de 28.000 lei. Per total, am demarat acţiuni în valoare de 140.000 lei.”, a explicat Vasile Lucuţ, prim-vicepreşedinte al asociaţiei.

Cea mai recentă acţiune umanitară a ONG-ului

Despre cea mai recentă acţiune umanitară a vorbit preşedintele Vasile Ciocan. Este vorba despre o familie din Homorod, care din păcate trăia în condiţii foarte grele, dar pentru care aceste sărbători au devenit, probabil, cele mai frumoase. Moş Crăciun a venit cu tolba plină, plină, prin intermediul Asociaţiei „Ţara Oaşului”.

„Este excepţional ce s-a întâmplat ieri (n.r. – vineri, 20 decembrie). Eu, ca om, am fost profund emoţionat să văd cum poate fi ajutată o familie, o femeie simplă, care are ajutor social 600 lei pentru copii şi 400 lei pentru ea. Întreţine 4 copii, cel mai mic are 4 ani şi cel mai mare are 12 ani. Din punctul meu de vedere, trăiau în condiţii inumane, într-o anexă de şcoală părăsită, fără căldură.

Ieri s-a întâmplat un fenomen: au ajuns la ei maşini încărcate cu bunuri, de la papuci de casă, şi până la haine, mobilier, sobe, televizor, maşină de spălat, tot ce trebuie într-o casă, unde pot creşte 4 copii. Dacă acest lucru s-ar întâmpla în mai multe locuri şi am putea spune că oamenii au început să devină mai buni, să se ajute din suflet unii pe alţii.

Să vezi bucuria din ochii lor este ceva ce nu se poate descrie în cuvinte, bucuria când îşi împărţeau hainele şi celelalte obiecte cumpărate pentru ei. Cred că de unele nu au văzut niciodată, nici măcar la televizor. Vreau să subliniez că totul a fost cumpărat nou.

Chiar vă recomandăm când veţi avea drum prin Homorod să treceţi pe la această familie, pentru că şi noi, de altfel, ne-am propus să monitorizăm aceste familii, în sensul de a-i îndruma, de a le pretinde să meargă la şcoală, să meargă la biserică, pentru că altfel efectul efortului nostru nu va fi cel scontat. De aceea, vrem să facem din presă un partener egal în a identifica şi după aceea de a rezolva asemenea nevoi. Partea culturală ne caracterizează, dar momente cum trăieşti precum a fost ieri, se întâmplă mult mai rar”, a explicat preşedintele Vasile Ciocan.

Acţiuni culturale desfăşurate de-a lungul anului

Mai trebuie menţionat că membrii asociaţiei au vestit Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos în bisericile din judeţ, dar au desfăşurat şi multe alte activăţi culturale, prin care au „dezgropat” tradiţii demult uitate.

„În 2019 tradiţia tăiatului porcului s-a făcut la Boda Oşanu, în Negreşti, şi o să o repetăm în fiecare an atât acolo, sau în altă parte, dar se va face anual. Apoi, avem o altă frumoasă acţiune care se face primăvara, înainte de a intra în postul Paştilor, lăsata secului.

Mai avem un eveniment frumos, tot primăvara, adevărata Sâmbră a oilor, urcatu oilor la munte. Mai avem evenimentul din Botiz, danţu’ de la Conac. Şi cum nu putem lăsa oile la urşi şi la lupi, le şi coborâm toamna. Înainte de postul Crăciunului avem o acţiune legată de producerea pălincii şi degustarea ei”, a explicat Boda Oşanu, vicepreşedinte al Asociaţiei.

13 ani de la înfiinţarea restaurantului Crenguţa

După ce darea de seamă s-a încheiat, reprezentanţii ONG-ului au urat tuturor oşenilor, sătmărenilor şi nu numai, sărbători luminate alături de cei dragi, cu pace în suflete, mese îmbelşugate şi multă sănătate. Apoi toţi cei prezenţi au fost invitaţi la masă.

Trebuie menţionat că evenimentul s-a încheiat cu o surpriză pentru proprietarii restaurantului, deoarece angajaţii s-au gândit să nu lase să treacă neobservată aniversarea a 13 ani de la inaugurarea Restaurantului Crenguţa.

Toţi cei prezenţi au cântat tradiţionalul „La mulţi ani!” şi au felicitat conducerea pentru cei 13 ani de activitate, după care s-au îndulcit cu o felie de tort, care nu putea lipsi de la un asemenea moment festiv.