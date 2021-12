Asociaţia Energia Inteligentă: Doar 10% dintre consumatorii de gaze vor primi compensări în acest an

Doar 10% dintre consumatorii de gaze vor primi facturi compensate în această iarnă şi 15% dintre consumatorii de energie electrică vor beneficia de un discount de până la 30 de lei pe lună, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Energia Inteligentă, remis Agerpres.

Reprezentanţii asociaţiei au explicat de ce facturile la gaze şi energie au venit fără preţuri compensate sau cu compensaţii infime, în contextul în care mulţi consumatori au semnalat că fie nu au primit compensaţii pe facturile la gaze şi energie, fie au primit discounturi de doar 1-2 lei/lună.

Asociaţia aminteşte că plafonarea se aplică doar dacă preţurile depăşesc valoarea de 1 leu/kWh cu tot cu taxe (mai puţin abonamentul). „În situaţia consumatorilor care au rămas în serviciul universal sau au încheiat contracte la energie electrică în piaţa concurenţială până la 1 iulie 2021, preţurile nu depăşesc în general valoarea de 1 leu/kWh şi atunci nu se plafonează nimic. Apreciem că în cazul a peste 75% dintre consumatorii casnici de energie electrică nu are ce să se plafoneze anul acesta, neavând preţul peste 1 leu/kWh”, se arată în comunicat.

La gaze, pentru a beneficia de plafonare, preţul trebuie să fie mai mare de 0,37 lei/kWh cu tot cu taxe (mai puţin abonamentul). „În situaţia consumatorilor care au fost trecuţi prin efectul legii în piaţa liberă la 1 iulie 2021 sau nu au încheiat contracte la gaze naturale în piaţa concurenţială după data de 1 iulie 2021, preţurile nu depăşesc în general valoarea de 0,37 lei/kWh şi atunci nu se plafonează nimic. Apreciem că în cazul a peste 85% dintre consumatorii casnici de gaze naturale nu are ce să se plafoneze anul acesta, neavând preţul peste 0,37 lei/kWh”, spun specialiştii.

În ceea ce priveşte compensarea, aceasta se aplică doar în cazul în care consumatorul utilizează energie electrică sub 300 kWh/lună, dar nu mai puţin de 30 kWh, situaţie în care se aplică o compensaţie de 0,29 lei/kWh, din preţ cu taxe (dar fără abonament, rate şi alte servicii din factura de electricitate), dar doar în situaţia în care preţul energiei electrice din contract cu tot cu taxe este mai mare de 0,68 lei/kWh. În situaţia în care preţul din factură este sub această valoare, consumatorul consumă mai puţin de 30 kWh sau mai mult de 300 kWh, acesta nu primeşte nici o compensaţie.

În situaţia consumatorilor care au rămas în serviciul universal sau au încheiat contracte la energie electrică în piaţa concurenţială până la 1 iulie 2021, preţurile medii la energiei electrică sunt de circa 0,69 – 0,7 lei/kWh şi atunci compensarea este de 0,7 – 0,68 = 0,02 lei/kWh / 0,69 – 0,68 = 0,01 lei/kWh , respectiv pentru consumul mediu de energie electrică de 125 kWh, rezultă o compensaţie de 1,25 – 2,5 lei/lună.

„Apreciem că circa 25% din consumatori casnici de energie electrică nu se încadrează în condiţiile de consum şi nu vor beneficia de nici o compensaţie; circa 60% dintre consumatorii casnici de energie electrică vor primi 1-2 lei compensare pe lună; circa 15% dintre consumatorii casnici de energie electrică vor primi până la aproximativ 30 lei compensare pe lună”, au continuat reprezentanţii asociaţiei.

La gaze, în cazul în care utilizatorul consumă mai mult de 20 mc şi mai puţin de 150 mc gaze naturale în luna noiembrie, se acordă o compensaţie de 33% din preţul gazelor din propriul contract (dar fără abonament, rate şi alte servicii din factura de gaz), dar doar în situaţia în care preţul gazelor naturale fără tarife şi taxe este mai mare de 0,125 lei/kWh.

În situaţia în care preţul gazelor marfă din factură este sub 0,125 lei/kWh (preţ final de cca. 0,208 lei/KkWh), dacă consumul e mai mare de 150 mc luna noiembrie sau sub 20 mc/lună, consumatorul nu primeşte nici o compensaţie. În situaţia consumatorilor care au fost trecuţi prin efectul legii în piaţa liberă la 1 iulie 2021 sau nu au încheiat contracte la gaze naturale în piaţa concurenţială după data de 1 iulie 2021, preţurile nu depăşesc în luna noiembrie, în general valoarea de 0,208 lei/kWh şi atunci nu se plafonează nimic. „Apreciem că circa 40% din consumatorii casnici de gaze nu se încadrează în condiţiile de consum şi nu vor beneficia de nici o compensaţie; circa 50% dintre consumatorii casnici de gaze naturale au preţul gazelor în anul acesta sub limita preţului impus de lege pentru care se acordă compensaţie şi nu vor beneficia de nici o compensaţie; circa 10% dintre consumatorii casnici de gaze vor primi până la aproximativ 150 lei compensare pe lună”, au conchis specialiştii.