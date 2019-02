AS Căpleni şi-a propus să câştige Seria C din Liga 4 sătmăreană

Pe parcursul ultimelor zile am scris despre stadiul pregătirilor unor echipe fruntaşe din campionatele judeţene la fotbal. Am rămas însă datori cu informaţii legate de AS Căpleni, echipa de pe locul 1 din Seria C a Ligii a 4-a.

Pentru a afla detalii despre pregătiri, obiectivele acestei echipe, am luat legătura cu Zoltan Bakai, preşedintele AS Căpleni. De la dumnealui am aflat că lotul fruntaşei din Seria C şi-a reluat pregătirile de circa 2 săptămâni. Antrenamentele se desfăşoară la baza sportivă proprie, dar şi în sala de sport. În plus, pe lângă antrenamentele cu caracter fizic, s-au perfectat mai multe meciuri amicale. Unul dintre aceste jocuri s-a disputat în urmă cu câteva zile împotriva Victoriei Carei.

Echipa din Căpleni şi-a respectat statutul de cea mai bună echipă din zona Careiului şi a câştigat meciul cu scorul de 5-1 (2-1). Marcatorii golurilor echipei din Căpleni au fost Steven Szabo – 3 şi Daniel Ionutz – 2, iar pentru Carei A. Malinetescu.

CSM Victoria Carei: Mitracica, M. Malinetescu, M. Sabău, Griszhaber, Oros, C. Ardelean, B. Csenteri, Lazea, M. Ghiarfaş, Vereş, A. Malinetescu/ Holczberger, Mihale, C. Silaghi, Bakai, Tilinger, R. Silaghi. Absenţi: R. Zbona, Mărneanu, Babiciu. Antrenor: Marius Botan.

AS Căpleni: Daniel Illyes – Arpad Pataki, Attila Pap, Christopher Fleisz, Szabolcs Bakai, Marius Moldovan, Edmond Boldizsar, Gabor Silaghi, Daniel Ionutz, Szilard Weibel, Krisztian Baumgartner, Aron Gecse. Antrenor: Gabor Silaghi.

În legătură cu obiectivul grupării din Căpleni, Zoltan Bakai ne-a declarat: “Ne propunem să jucăm frumos, să practicăm un fotbal de calitate. Sigur, ne dorim să câştigăm seria noastră şi să facem o figură frumoasă la turneul în trei care va avea loc la final de sezon. Dar sincer, nu ne putem gândi la mai mult, la baraj, sau la Liga 3”.

Altfel, până la începerea returului din Liga 4, AS Căpleni va mai juca 3-4 meciuri amicale, revanşa cu Victoria, un alt meci cu Recolta Dorolţ şi, probabil, cu CSM Satu Mare.

Amical între CSM Satu Mare şi Csenger

În fine, odată cu îmbunătăţirea condiţiilor meteo, a venit ora primului meci amical pentru jucătorii de la CSM Satu Mare. Acest meci se va disputa miercuri, de la ora 15:00, în Ungaria, la Fehergyarmat, pe terenul sintetic din localitate. CSM Satu Mare va juca împotriva echipei din Csenger, antrenată de Tiberiu Csik.