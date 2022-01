AS Căpleni a câştigat Seria E de la Cupa AJF

Au mai rămas de disputat jocurile seriilor F, G şi H

Cupa AJF la fotbal în sală şi-a disputat duminică alte meciuri, cele din Seria E. Cea mai bună echipă s-a dovedit a fi AS Căpleni (1) cu două victorii şi o remiză, golaveraj 5-1.

Turneul se desfăşoară în sala LPS “Ecaterina Both” şi se întinde pe mai multe zile. Motivul? Sunt mai multe activităţi sportive programate în sala de la LPS şi se doreşte şi evitarea aglomerării.

Rezultate din Seria E:

• AS Căpleni I – Sportul Botiz 1-0

• Frohlich Foieni – Stăruinţa Berveni 4-1

• Frohlich Foieni – AS Căpleni I 1-1

• Sportul Botiz – Stăruinţa Berveni 3-0

• AS Căpleni I – Stăruinţa Berveni 3-0

• Sportul Botiz – Frohlich Foieni 4-1

CLASAMENT

1.AS Căpleni I 7p. 5-1

2.Sportul Botiz 6 7-2

3.Frohlich Foieni 4 6-6

4.Stăruinţa Berveni 0 1-10

Astfel, după jocurile din Seria E, au mai rămas de disputat seriile F, G şi H. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare anunţă că s-a modificat programul, astfel că acesta se prezintă în felul următor:

22 ianuarie

Seria F – ora 13:00-15:30

1.Talna Oraşu Nou

2.Fortuna Căpleni

3.Ştiinţa Beltiug

4.Voinţa Lazuri

23 ianuarie

Seria G – ora 13:00-15:30

1.Unirea Păuleşti III

2.Recolta Sanislău I

3.Turul Micula

4.CSM Victoria Carei II

Seria H – ora 15:30-18:00

1.LPS Satu Mare I

2.AS Căpleni II

3.CSM Victoria Carei I

4.Recolta Sanislău II

24 ianuarie, ora 09:30-17:00 – fazele eliminatorii (optimi / sferturi /semifinale / finala)

Anterior, pe 9 ianuarie s-a disputat jocurile din seriile A, B, C şi D. Vă prezentăm clasamentele:

Seria A

1.Olimpia MCMXXI SM I 9p 10-1

2.Energia Negreşti-Oaş 6 4-2

3.Voinţa Doba 3 1-6

4.Luceafărul Decebal II 0 0-6

Seria B

1.Unirea Păuleşti I 9p 11-0

2.Someşul Oar I 4 2-2

3.Olimpia MCMXXI SM II 3 2-4

4.Venus Dumbrava 1 0-9

Seria C

1.Unirea Tăşnad 5p 3-2

2.Luceafarul Decebal I 5 3-2

3.Recolta Dorolţ 4 4-2

4.Someşul Oar II 1 1-5

Locul 1 si 2 in clasament a fost stabilit prin lovituri de departajare (egalitate perfecta intre Tasnad si Decebal)

Seria D

1.Viitorul Vetiş 9p 21-0

2.LPS SM II 6 5-4

3.Unirea Păuleşti II 3 3-5

4.Someşul Odoreu 0 0-20

Amintim că primele două echipe se califică în fazele eliminatorii.