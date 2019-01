AS Căpleni a câştigat Cupa AJF la fotbal

După ce a învins în finală, scor 2-0, pe Venus Dumbrava

Duminică seara s-a pus punct ediţiei cu numărul 6 a Cupei AJF la fotbal, competiţie la care au participat 32 de echipe de fotbal juniori din întreg judeţul. Turneul a fost câştigat de AS Căpleni, echipă care a câştigat 6 din cele 7 meciuri jucate.

Singura echipă pe care n-au bătut-o a fost cea de la Luceafărul Decebal – LPS ONSS, în grupe, când s-a înregistrat un scor egal, 1-1. Dar până a ajunge să vorbim de finală, să vă prezentăm rezultatele obţinute în fazele eliminatorii. Nu înainte de a consemna că în deschiderea finalei s-a disputat un inedit meci de fotbal între două echipe de fete de la Şcoala Generală din Bârsău şi de la Carei.

Optimi de finală

• Frohlich Foieni – Energia Negreşti Oaş 4-3

• Recolta Dorolţ – Sportul Botiz 3-0

• AS Căpleni – Someşul Oar 2-1

• CSM Satu Mare – Voinţa Lazuri 1-0

• Luceafărul LPS-ONSS – Dacia Medieşu Aurit 2-1

• Venus Dumbrava II – AS Livada 3-0

• Unirea Pişcolt – Victoria Carei I 1-0

• Turul Micula – Venus Dumbrava I 0-2

Sferturi de finală

• AS Căpleni – Unirea Pişcolt 3-2

• Frolich Foieni – CSM SM/Olimpia 1-0

• Venus Dumbrava I – Decebal/LPS 1-0

• Recolta Dorolţ – Venus Dumbrava II 1-0

Semifinale

• AS Căpleni – Frohlich Foieni 4-1

• Recolta Dorolţ – Venus Dumbrava I 0-1

Finala mică: Recolta Dorolţ – Frolich Foieni 4-6

Finala: AS Căpleni – Venus Dumbrava I 2-0

Marea finală a adus faţă în faţă două echipe surpriză, AS Căpleni şi Venus Dumbrava. Mai pragmatici, cu mai multă şansă în momentele cheie ale jocului, juniorii de la AS Căpleni s-au impus cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Szabo Steven în prima repriză şi Paul Baumargtner în partea a doua. Pe final, cei de la Dumbrava au forţat egalarea, au dominat, dar au ratat 3-4 mari ocazii. Aşa că trofeul merge la Căpleni.

AS Căpleni: Daniel Illes – Peter Fischer, Paul Baumgartner, Steven Szabo, Jhonny Szilagyi, Edi Boldiszar, Denis Gabri, Richarrd Rotter, Rajmond Ritli, Raimond Schuller. Antrenor: Gabor Szilagyi.

Venus Dumbrava: Mihai Paizos – Loredan Tărţan, George Tătar, Alex Ciorba, Luigi Tătar, Bogdan Rapoş, Ionuţ Pintea, Adelina Temian. Antrenor: Ciprian Hriţiu.

Clasament final: 1.AS Căpleni, 2.Venus Dumbrava I, 3.Recolta Dorolţ, 4.Frohlich Foieni.

Golgeter: Szabo Steven (AS Căpleni) 11 goluri.

La final consemnăm că pe parcursul celor 5 zile de întreceri şi-au disputat trofeul un număr de 28 de echipe şi că pe parchetul sălii de sport au fost prezenţi circa 300 de tineri fotbalişti între 14 şi 19 ani. Iar dacă 2-3 vor scoate capul şi se vor afirma în fotbalul de performanţă va fi un câştig.

Arbitrajul a fost asigurat de Ştefan Bathori, Elek Şimon, Iosif Bauer, Petruţ Sebastian, Claudiu Matei, Ovidiu Mazilu, Kovacs Szabolcs, Lukacs Levente, Dan Orha, iar asistenţa medicală de Edomer Szilagyi şi Mihaly Henrietta Timea.

La masa tehnică au fost prezenţi Ionel Borz, Pataki Zoltan, Costică Por, Katona Arpad şi, nu se putea altfel, Ştefan Szilagyi. Acesta l-a avut alături pe Iosif Vigu, fostul mare fotbalist având sarcina de a înmâna medaliile şi cupele cuvenite echipelor de pe podium.

“Mă bucur că am reuşit să aducem atât de mute echipe şi tineri la sală. Acesta este marele câştig, faptul că am petrecut cinci zile în sala de sport. Sigur, plusurile sunt şi pe plan sportiv. Aşa că le mulţumesc pentru prezenţă tuturor celor care s-au implicat în buna derulare a turneului, tuturor care au fost în sală, jucători, antrenori, arbitri, echipa medicală, spectatori, directorului LPS, domnul Ziman Dorel, personalului de la sala de sport. Tuturor la urez un An Nou Fericit”, a spus la final Ştefan Szilagyi.