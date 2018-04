Artistul fotograf Remus Țiplea deschide la Muzeul Județean o expoziție de Paști

Muzeul Judeţean Satu Mare invită sătmărenii la vernisajul unei expoziţii-eveniment, ”Din Oaş în Paşti”, semnată de artistul fotograf Remus Ţiplea. Evenimentul va avea loc joi, 5 aprilie 2018, ora 16.00, la sediul Muzeului Judeţean Satu Mare, B-dul Vasile Lucaciu nr 21.

Artistul s-a născut în anul 1972, în oraşul Negreşti Oaş, considerându-se „oşan în totalitate – în cuget şi simţiri”. Fotografia este o veche pasiune, dar începe să se ocupe în mod serios de această artă începând cu anul 2009. În această perioadă – destul de redusă ca întindere – Remus Ţiplea participă la numeroase expoziţii de grup, dar şi personale în ţară – Cluj Napoca, Satu Mare , Vama Veche , Alba Iulia, Timişoara – şi străinătate: ICR Lisabona, Londra – Barhan Community. De asemenea lucrările lui apar în prestigioase publicații din străinătate: The Guardian, The Telegraph, La Repubblica, National Geographic, Lens Culture. În anul 2016 este finalist cu proiectul „Ciurdarii ” la Sony World Photography Awards, seria fiind expusă la Londra, Berlin, Köln, Beijing, New York, Milano etc.

Vor fi lansate şi albumele fotoetnografice „Din Oaş în Paşti” – Remus Ţiplea şi „Un periplu al meşteşugurilor în Ţara Oaşului. Ouăle încondeiate din Cămârzana ”- Mihaela Grigorean, apărute sub egida Consiliului Judeţean Satu Mare şi a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare.