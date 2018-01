Artista portugheză Joana Vasconcelos vizitează România

Joana Vasconcelos, unul dintre cei mai importanţi artişti internaţionali, se va afla în România în perioada 23-27 ianuarie. Prima vizită a artistei în ţară se desfăşoară în cadrul unui program de mobilitate iniţiat în contextul împlinirii a 100 de ani de relaţii diplomatice între România şi Portugalia, dar şi al Centenarului României Moderne.

Joana Vasconcelos (46 de ani) a fost elogiată la nivel internaţional pentru participarea la Bienala de la Veneţia din 2005 cu lucrarea „A Noiva“/„Mireasa“. Artista a mai expus, în 2012, la Palatul Versailles, fiind prima femeie şi, în acelaşi timp, cel mai tânăr artist invitat să-şi prezinte opera în celebrul edificiu francez. A reprezentat Portugalia la Bienala de la Veneţia şi în 2013, cu pavilionul plutitor „Trafaria Praia”. În 2018, are programată o expoziţie personală la Muzeul Guggenheim din Bilbao, prima prezenţă a unui artist portughez la unul dintre muzeele Guggenheim.

Ea va vizita Palatul Parlamentului, Muzeul Naţional de Artă al României şi Muzeul Satului, precum şi alte instituţii de cultură din Bucureşti şi din ţară. În programul vizitei sunt prevăzute întâlniri cu o serie de oficiali români, cu directori şi curatori din cadrul unor muzee, cu artişti din sfera industriilor creative, cu profesori şi studenţi de la universităţi de arte din Bucureşti şi din ţară.

Joi, 25 ianuarie, de la ora 18.00, artista portugheză va fi prezentă la expoziţia „De la textil la tactil – o lume a visului“ organizată de Institutul Cultural Român în Sala Mare a ICR. Vor fi expuse lucrări ale artistelor Ana Bănică, Dorina Horătău şi Ioana Stanca. Curatoarea expoziţiei este Ioana Ciocan, vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici. Expoziţia va cuprinde instalaţii textile realizate în tehnici mixte, toate cele trei artiste fiind preocupate de subiecte legate de compoziţia spaţiului interior şi de integrarea gestului textil în viaţa de zi cu zi, sub formă simbolică.

Vineri, 26 ianuarie, de la ora 15.00, Joana Vasconcelos va participa la expoziţia „Tradiţii şi meşteşug în design-ul românesc contemporan“, organizată de ICR şi de „The Institute”, galeria industriilor creative româneşti. Vor fi expuse obiecte semnate de Kraftmade, Deltacraft, Patzaikin, Meşteshukar ButiQ, Ubikubi, Mădălina Andronic, Mihai Stamati. Evenimentul va avea loc la sediul „The Institute”, strada Ştirbei Vodă nr. 24.

Joana Vasconcelos s-a născut în 1971 şi şi-a început activitatea la jumătatea anilor ’90. Prezenţă constantă la mari manifestări internaţionale, Joana Vasconcelos este stabilită în Lisabona, atelierul său fiind situat pe malul râului Tejo, în imediata apropiere a „Muzeului Orientului“. Cu o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi, împărţiţi pe patru niveluri, atelierul este un spaţiu plin de energie şi culoare, în care lucrează peste de 50 de asistenţi de diverse naţionalităţi. Pe lângă multiplele expoziţii colective la care a participat, Joana Vasconcelos a avut expoziţii personale la ARoS Aarhus Art Museum, Danemarca (2016), a 56-a Bienală de la Veneţia (2015), la Waddesdon Manor – The Rothschild Foundation, Buckinghamshire, Marea Britanie (2015), Manchester Art Gallery (2014), Muzeul de Artă din Tel Aviv (2012), Ajuda National Palace, Lisabona (2013), CENTQUATRE, Paris (2012), Kunsthallen Brandts, Odense, Danemarca (2011), Es Baluard, Palma de Maiorca 2009), Palazzo Nani Bernardo Lucheschi, Veneţia (2007), The New Art Gallery Walsall, Marea Britanie (2007), CaixaForum, Barcelona (2006), Passage du Désir / BETC EURO RSCG, Paris (2005), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilia (2003), Electricity Museum, Lisabona (2001) şi Muzeul de Artă Contemporană din Serralves, Porto (2000).