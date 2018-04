Arheolog dr. Liviu Marta revine la conducerea Muzeului Județean

După două procese și două apeluri, decizia definitivă a Curții de Apel Oradea este pusă în aplicare

Arheologul Liviu Marta a revenit, de luni, 2 aprilie 2018, la conducerea Muzeului Județean Satu Mare (MJSM). După două procese câștigate, și două apeluri,

conducerea Consiliului Județean Satu Mare (CJSM) a pus în aplicare decizia definitivă și irevocabilă a Curții de Apel Oradea.

Practic, arheolog dr. Liviu Marta a dat în judecată Consiliul Județean Satu Mare deoarece a fost schimbat de la conducerea Muzului Județean, în urma unei evaluări din care au făcut parte Adrian Ștef, Felician Pop și Paula Horotan.

În urma evaluării comisiei, actualul director general al MJSM, a fost evaluat cu nota 8,99, fapt care l-a împiedicat să mai obțină un nou proiect de management la conducerea instituției de cultură. Astfel, Liviu Marta a dat în judecată CJSM, a câștigat procesele, și a revenit pe post, după aproximativ trei ani de judecată.

Procedură ilegală de evaluare a activității directorului

Practic, prin primul proces a fost declarată ilegală procedura de evaluare a managementului din anii 2010-2015 şi s-a obţinut organizarea unei noi evaluări în care petentul a obţinut peste nota 9. Prin al doilea proces, dr. Liviu Marta a câştigat repunerea pe funcţia de manager al Muzeului şi plata pe perioada de la destiture până la repunere. Consiliul Judeţean a avut posibilitatea să facă recurs.

Arheologul Liviu Marta a contestat modalitatea prin care i-a fost evaluată activitatea managerială din cei 5 ani de la conducerea instituţiei de cultură. Liviu Marta a contestat practic faptul că din componenţa comisiei de evaluare au făcut parte persoane care nu aveau activitate în domeniul muzeal şi care, prin urmare, nu aveau dreptul să facă parte din comisie.

În acest caz, a fost vorba despre Adrian Ştef, la acel moment preşedinte de Consiliu Judeţean, Paula Horotan, director adjunct al Bibliotecii Judeţene, şi Felician Pop – fost director al Centrului pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale și mai apoi fost director general al Muzeului.

În urma evaluării comisiei, dr. Liviu Marta a primit nota 8,99, insuficientă pentru a-şi putea continua activitatea în funcţia de manager într-un nou mandat. Mai avea varianta de a participa la acelaşi concurs pentru post la care a participat şi Felician Pop, însă condiţia era ca Liviu Marta să aibă cel puţin 7 ani de experienţă într-o funcţie de conducere, criteriu pe care nu-l îndeplinea.­

După toate acestea, decizia Curții de Apel Oradea, definitivă și irevocabilă, a fost pusă în aplicare, iar dr. Liviu Marta a redevenit ieri, 2 aprilie, pe postul de director general al Muzeului Județean Satu Mare.

Dr. Liviu Marta își propune să facă expoziții de mare anvergură

„Important este ca, activitatea Muzeului să se revigoreze, să devenim un muzeu județean într-adevăr, și să acționăm și să facem expoziții de mare anvergură, la nivel județean, cum s-au mai făcut și în trecut. Nu este cazul să-mi propun anumite proiecte pentru mandatul care mi-a mai rămas, pentru că evenimentele vin peste noi.

Acesta este anul Centenarului, în care trebuie să avem niște proiecte pe care colegii le-au inițiat, dar trebuie să le dăm anvergura necesară. Eu cred că pot să contribui ca și absolvent al Universitășii Babeș-Bolyai, datorită colaborării mele bune pe care o am cu profesorii de acolo și în alte părți, cu directorii de la muzeele din țară, cu muzeele naționale. Sper ca, într-adevăr, evenimentele să fie la înălțimea momentului special pe care îl trăim.

O altă activitate importantă a Muzeului Județean din acest an o reprezintă cercetările arheologice de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, așa numita centură a municipiului Satu Mare, în care avem vreo 15 așezări și necropole, răsfirate peste toate împrejurimile orașului. (…) Mai am un an și ceva din mandatul de director, datorită faptului că procesele au durat foarte mult.

Au fost două procese, cu două apeluri, dar într-un an și ceva, eu cred că pot să arăt, eu și colegii mei, că se poate face treabă bună la Muzeul Județean. Important e acum ca, Centenarul să fie sărbătorit așa cum trebuie”, a declarat directorul Marta, pentru Informația Zilei.

Muzeul Județean va fi renovat, precum și expozițiile permanente

De asemenea, dr. Marta a mai explicat faptul că instituția pe care o conduce urmează să fie renovată, cu tot cu expozițiile permanente, care au fost amenajate acum 15 ani. Desigur că, la vremea respectivă au avut mare succes, însă acestea trebuie aduse în actualitate.

„Noi am ajuns la un nivel în care putem da mai mult decât s-a dat până acum în expozițiile Muzeului. Este, practic, cartea de vizită pe care, atât copiii, cât și străinii vin și o văd. Este ceea ce însemnăm noi, ca și sătmăreni, identitatea noastră, valorile noastre, practic ceea ce ne reprezintă”, a mai explicat arheologul Liviu Marta.

În luna iulie, directorul general al instituției de cultură va face 21 de ani de când lucrează la Muzeul Județean Satu Mare. Ne-a mărturisit că, imediat după ce a absolvit, împreună cu alți colegi, a venit direct de pe băncile Universității Babeș-Bolyai și a intrat la săpătăturile din Lazuri, unde sunt câteva cuptoare dacice de ars ceramică de mare însemnătate pentru istoria județului nostru.