Ardelenii de la CFR Cluj, din nou campionii României la fotbal

CFR Cluj este campioana României la fotbal, ediţia 2018-2019. Echipa din Cluj îşi păstrează astfel titlul cucerit în ediţia 2017-2018. Este titlul cu numărul 5 pentru echipa din Cluj revenită în Liga I la finalul sezonului 2003-2004.

CFR Cluj şi-a asigurat titlul de campioană a României cu o etapă înainte de finalul sezonului după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa CSU Craiova.

CFR are cinci puncte avans faţă de ocupanta locului 2, FCSB, formaţie pe care o va întâlni în ultima etapă din playoff.

Un succes meritat pentru formaţia din Cluj chiar dacă a rulat pe banca tehnică patru antrenori: Edi Iordănescu, Toni Conceicao, Alin Minteuan şi, la final, Dan Petrescu. Dar fotbalul practicat de clujeni, indiferent de antrenorul de pe bancă, a fost unul pragmatic, centrat pe rezultat şi mai puţin pe spectacol.

Dar o mare parte din sezonul reuşit al echipei campioane se leagă de tehnicianul portughez, care, în cele 29 de meciuri cât a stat pe bancă, a câştigat 16, a terminat 9 la egalitate şi a înregistrat doar 4 înfrângeri. Rămâne acum ca în sezonul european, CFR să-şi depăşească statutul de echipă de pluton şi să obţină măcar o calificare în grupele Europa League. Şi să şteargă ruşinea din sezonul trecut când a fost eliminată de amatorii de la Dudelange (Luxemburg).

Altfel ca un alt element statistic, CFR Cluj a folosit 26 de jucători pe parcursul campionatului. Gruparea din Gruia are 11 stranieri în lot şi o medie de vârstă de 28,1 ani fiind a doua cea mai ”bătrână” echipă din campionat, după Concordia Chiajna.

La final să mai spunem că CFR are de jucat un singur meci din actuala stagiune, cel cu FCSB. Un meci lipsit de importanţă în ce priveşte configuraţia clasamentului. Important însă pentru FCSB care va încerca să mai spele din ruşinea ratării complete a sezonului.

“Nici n-am mai putut să intru în vestiar, că era prea mare bucuria, dar îi înţeleg pe jucători. Aceşti băieţi merită felicitări. Mă bucur că am luat decizia de a mă întoarce, pentru că n-am fost sigur de ea. Meritul e al jucătorilor şi al celor care au condus echipa înaintea mea: Edi Iordănescu a condus două meciuri, Conceicao majoritatea timpului şi Alin Minteuan. Apoi am venit eu. Am răcit puţin zilele astea, nu prea am dormit. Ştiam că presiunea va fi mare. Trofeul ăsta trebuie împărţit cu ceilalţi antrenori. Eu am fost un fel de atacant care a trebuit să finalizeze ce au început alţii. Dar cel mai mare merit poate-l are Toni Conceicao”, a declarat Dan Petrescu.