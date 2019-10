Arbitrul Constantin Por, total impresionat de echipa CS Diferit

În ultima perioadă au apărut tot felul de incidente în fotbalul judeţean. Prin aglomeraţia de pumni, injurii şi picioare, un oficial sătmărean doreşte să facă publică o atitudine total diferită întâlnită la un meci din Liga a 5-a. Constantin Por a fost delegat să conducă meciul CS Diferit – Viile Satu Mare, încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1. Acesta a rămas total impresionat de cum s-a desfăşurat jocul. Dar iată ce ne-a spus Constantin Por, arbitru, observator şi vicepreşedinte AJF:

”Un fotbal diferit. Am simţit nevoia să scriu aceste rânduri, în contextul ultimelor evenimente petrecute în fotbalul judeţean. De ce un fotbal diferit? Simplu: pentru că se poate. A demonstrat acest lucru un grup de tineri creştini care joacă şi ei fotbal, dar un fotbal diferit. De fapt acesta ar trebui să fie fotbalul normal, un joc în care îţi respecţi partenerul de joc, arbitrii şi spectatorii. Spre bucuria mea, sâmbătă, 19 octombrie, am arbitrat un joc între aceşti tineri şi o altă echipă din judeţ. În 23 de ani de fotbal nu mi-a fost dat să văd aşa ceva. Şi nu mă refer aici la faptul că aceşti tineri s-au rugat înainte de meci şi i-au mulţumit lui Dumnezeu pentru că sunt sănătoşi şi pot să joace, ci la comportamentul lor din timpul jocului. Să te opreşti tu de bună voie când îţi dă mingea în mână sau să îţi ceri scuze de la adversar că l-ai călcat din neglijenţă, să nu auzi o înjurătură tot meciul… Nu mi-am văzut rostul pe teren, acel meci putea să se joace şi fără arbitru. Le-am anulat şi un gol să le văd reacţia. Mi s-a spus că nu este nicio problemă dacă «dumneavoastră» aşa aţi văzut. A fost o bucurie să îi cunosc pe aceşti tineri şi sâmbătă după masă să fiu în mijlocul lor. Şi ca totul să fie diferit i-au rugat pe jucătorii echipei oaspete să rămână după meci să mănânce alături de ei. Au putut să mănânce din aceeaşi pâine, să bea din aceeaşi sticlă de suc fără să păţească nimic, ba mai mult, s-au despărţit ca prietenii. Acesta este fotbalul care ar trebui să fie, aceste lucruri ar trebui să se întâmple la fiecare joc, acesta ar trebui să fie fotbalul normal. Văzând aceşti tineri m-am bucurat că există. Mi-au conturat speranţa că se poate. E greu să fii un om mai bun, dar nu imposibil. Fără să supăr pe nimeni, această echipă CS Diferit ar putea fi un exemplu de urmat. Fotbalul lor diferit e mult mai plăcut decât fotbalul nostru cu înjurături şi bătăi. Am să mai merg la jocurile lor. În încheiere un mesaj de la ei: Fiţi binecuvântaţi!”

Rezultate şi clasamente:

Liga 5, Seria A (etapa 8)

• Urziceni – Domăneşti 2-0

• Santău – Moftinu Mare 2-0

• Dindeşti – Marna 4-1

• Supur – Căuaş (amânat)

CLASAMENT

1. Dindeşti 8 6 2 0 26- 6 20

2. Santău 7 6 1 0 29- 8 19

3. Moftinu Mare 8 3 2 3 20-15 11

4. Marna 7 3 0 4 14-20 9

5. Domăneşti 6 2 1 3 13- 8 7

6. Căuaş 6 1 2 3 16-17 5

7. Urziceni 4 1 0 3 5-13 3

8. Supur 6 0 0 6 4-40 0

Liga 5, Seria B (etapa 8)

• Agriş – Porumbeşti 1-0

• Crucişor – Homoroade 8-1

• Bercu – Dorolţ II 3-2

• CS Diferit – Viile SM 3-1

CLASAMENT

1. Crucişor 7 7 0 0 38-10 21

2. Porumbeşti 8 5 0 3 27-18 15

3. Bercu 8 3 2 3 14-15 11

4. Agriş 8 3 1 4 27-21 10

5. Dorolţ II 7 3 0 4 23-19 9

6. CS Diferit 6 2 1 3 14-20 7

7. Homoroade 6 2 0 4 10-19 6

8. Viile SM 6 1 0 5 5-36 3