Arbitrii şi observatorii meciurilor din judeţ

Liga 4 ELITE, Seria A, etapa a 2-a

Sâmbătă, 10 septembrie

Orele 15:00/ 17:00

• Păuleşti – Recolta Dorolţ

A: Simon Elek

A1: Lukacs Levente

A2: Nagy Szabolcs

Obs. Halici Eugen

Duminică, 11 septembrie

Orele 15:00/ 17:00

• Turţ – Turul Micula

A: Simon Elek

A1: Raţiu Florin

A2: Gherman Denis

Obs. Năstruţ Liviu

• Beltiug – AS Sportul Botiz

A: Mazilu Ovidiu

A1: Popescu Tudor

A2: Jennifer Damian

Obs. Savaniu Marcel

• Oaşul – Oraşu Nou s-a jucat ieri

Liga 4 ELITE, Seria B, etapa a 2-a

Sâmbătă, 10 septembrie

Orele 15:00/ 17:00

• AS Luceafărul Decebal – AS Căpleni

A: Rebegea Ciprian Gelu

A1: Peter Alin

A2: Peter Iulian

Obs. Gherasim Alexandru

• Olimpia MCMXXI – Unirea Tăşnad

A: Popa Ionel

A1: Sălăgean Norbert

A2: Maxi Cătălin

Obs. Vigu Iosif

Duminică, 11 septembrie

Orele 15:00/ 17:00

• Cămin – Berveni

A: Popa Ionel

A1: Toth Kristian

A2: Moisa Florin

Obs. Kegyes Tibor

• Fortuna Căpleni – Viitorul Vetiş

A: brigadă din Sălaj

Obs. Cseh Sandor

Liga a IV-a, Seria A, etapa a 3-a

Sâmbătă, 10 septembrie

Ora 17:00

• ACS Somesul Oar – AS Real Andrid

A: Kopriva Biro Eniko

A1: Juhasz Tibor

A2: Reday Arpad

Obs. Borz Ionel

• Ciumeşti – AS Vulturii Santău

A: Bogdan Răzvan

A1: Coman Marius

A2: Rentea Florin

Obs. Iuhas Ioan

Duminică, 11 septembrie

Ora 17:00

• Lucăceni – ACS Crasna Moftinu Mic

A: Ardelean Vlad

A1: Miclăuş Răzvan

A2: Dan Mihuţ

Obs. Morar Nicolae

• Sanislău – CSM Victoria Carei II

A: Radu Tudor

A1: Botos Roland

A2: Rakoczi Kristof

Obs. Şuta Nicolae

• Foieni – AS Termala Dindeşti

A: Chiorean Raul

A1: Raţ Jr.

A2: Estan Alex

Obs. Ziman Cornel

• AS Platanul Marna – Urziceni

A: Chiorean George

A1: Miron Ciprian

A2: Sălăgean Sarah

Obs. Maier Alexandru

Liga a IV-a, Seria B, etapa a 3-a

Sâmbătă, 10 septembrie

Meci în devans (etapa 10), Ora 17:00

• ACS Voinţa Doba – Homoroade

A: Mihai Marius

A1: Raţ Jr.

A2: Man Cătălin

Obs. Dumitraş Gheorghe

Duminică, 11 septembrie

Ora 14:00:

• CSM Satu Mare II – Odoreu

A: Pop Emanuel

A1: Lung Alin

A2: Man Cătălin

Obs. Dorca Marcel

• Dorolţ II Dara – AS Voinţa Lazuri

A: Mihai Marius

A1: Şerban Ovidiu

A2: Marta Raul

Obs. Turtureanu Ioan

Ora 17:00

• Dacia Medieşu Aurit – Apa

A: Pop Emanuel

A1: Lung Alin

A2: Man Cătălin

Obs. Demian Constantin

• Homoroade – Porumbeşti, amânat

• Babţa – Doba, nu se dispută

• Ardud – LPS SM, nu se dispută

Liga a V-a, Seria A, etapa I

Duminică, 11 septembrie

Ora 14:00

• Căuaş – AS Dacia Supur (Ardelean Vlad, Miclăuş Răzvan, Dan Mihuţ, Rozs Zoltan)

• Moftinu Mare – Decebal II (Raţ Sebastian, Bauer Iosif, Bauer Adalbert, Racolţa Vasile)

Ora 17:00

• Domăneşti – Pişcolt, teren Moftinu Mic (Raţ Sebastian, Bauer Iosif, Bauer Adalbert, Bâlc Csaba)

Liga a V-a, Seria B, etapa I

Sâmbătă, 10 septembrie

Ora 17:00

• Bercu-Înfrăţirea Tarna Mare (Sabo Andrei, Sician Marcel, Trella Zoran, Stoica Viorel)

Duminică, 11 septembrie

Ora 17:00

• Viile SM- Culciu (Mihai Marius, Şerban Ovidiu, Marta Raul, Scwarcz Oscar)