Arbitrii şi observatorii delegaţi de AJF Satu Mare la meciurile de sâmbătă şi duminică

După cum spuneam, vom reveni cu arbitrii şi observatorii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare la meciurile de sâmbătă şi duminică. Avem etapa 13 din Liga 4, Seria C, respectiv câteva restanţe din alte campionate.

Liga 4, Seria C (etapa 13)

Sâmbătă, 9 noiembrie, 12:00/ 14:00

• Recolta Sanislău – Frohlich Foieni (Stejerel Bărbuş, Alex Gherasim, Gheorghe Dumitraş, Gavril Rus)

• CSM Victoria Carei – Viitorul Lucăceni (Ovidiu Mazilu, Sebastian Petruţ, Sergiu Neichi, Eugen Halici)

• Schwaben Cămin – Real Andrid (George Chiorean, Ciprian Miron, Zsolt Szakacs, Nicolae Morar)

• Stăruinţa Berveni – CSM Satu Mare (Szabolcs Kovacs, Ştefan Bathory, Szabolcs Nagy, Zoltan Pataki/ Tibor Kegyes)

• AS Ghenci – AS Căpleni (Ciprian Rebegea, Iosif Bauer, Patrick Batori, Ionel Borz)

Sâmbătă, 9 noiembrie,13:00/ 15:00

• Fortuna Căpleni – Schamagosch Ciumeşt (Şerban Peneghi, Roland Botoş, Sergiu Turoczi, Ioan Papp)

Duminică, 10 noiembrie, 14:00

• Victoria Tiream – Unirea Pişcolt (Bogdan Dragoş, Cătălin Maxi, Jenifer Damian, Remus Mândrean)

Restanţe

Sâmbătă, 9 noiembrie, 12:00/ 14:00

• Unirea Tăşnad – Luceafărul Decebal (Constantin Por, Norbert Sălăgean, Beniamin Marian, Zoltan Torok)

Sâmbătă, 9 noiembrie, 14:00

• Vulturii Santău – Olimpia Domăneşti (Elek Şimon, Ovidiu Şerban, Denis Gherman, Ioan Iuhas)

• Unirea Bercu – Ugocea Porumbeşti (Claudiu Matei, Levente Lukacs, Gabriel Lakatos, Iosif Vigu)

Sâmbătă, 9 noiembrie, 14:30

• Platanul Marna – Kneho Urziceni (Bogdan Rad, Florin Moisa, Raul Chiorean, Zoltan Rozs)

Duminică, 10 noiembrie, 13:00/ 15:00

• Venus Dumbrava – Voinţa Turţ (Ciprian Rebegea, Mihai Sician, Gabriel Sician, Viorel Stoica)

Vineri s-a jucat Negrești-Oaș – Apa, scor 3-1.