Aproximativ 77% dintre companii îşi recompensează angajaţii la final de an

Aproximativ 77% dintre companii îşi vor recompensa angajaţii de sărbători, arată datele unei platforme de recrutare.

Potrivit sursei citate, circa 28% dintre acestea vor acorda prime de Crăciun, 18% vor oferi zile libere suplimentare, 16% spun că vor recompensa angajaţii cu pachete de sărbători, în timp ce 15% vor acorda unul dintre următoarele beneficii: al 13-lea salariu, bonus de performanţă, teambuilding sau tombole cu premii. Pe de altă parte, 12% vor organiza totuşi petreceri de Crăciun în acest an, în timp ce 11% dintre angajatori nu vor oferi niciun beneficiu suplimentar la final de 2021.

„La capitolul planuri pentru 2022, aproape o treime dintre companii îşi propun să ofere beneficii extrasalariale cu valori cuprinse între 200 şi 400 de lei per angajat, 24% vor să investească între 400 şi 600 de lei pentru fiecare persoană şi aproape 20% îşi propun să ofere beneficii extrasalariale de peste 1.000 de lei per membru în 2022”, arată datele platformei de recrutare online eJobs.

Reprezentanţii platformei susţin că tichetele de masă rămân, în continuare, în topul celor mai populare beneficii extrasalariale şi în 2022, având în vedere că 20% dintre angajatori le vor oferi şi anul viitor. Interesul pentru zona de sănătate, de asemenea, este unul ridicat: 19% dintre managerii de resurse umane participanţi la sondaj au menţionat că vor acorda şi în 2022 abonamente la clinici private, în timp ce 3% pun pe listă consilierea psihologică.

Pe lângă beneficiile acestea, angajatorii investesc din ce în ce mai mult în dezvoltarea şi perfecţionarea angajaţilor. Aproape un sfert organizează training-uri profesionale, cursuri de dezvoltare personală şi cursuri de limbi străine pentru angajaţi. De asemenea, tot mai multe companii vor fi preocupate de zona de sănătate emoţională a angajaţilor în 2022, sector ce a cunoscut un avânt excepţional în ultimul an şi jumătate.

Totodată, dacă ar fi puşi în postura de a-şi configura pachetul ideal de beneficii, fără o limită de buget, 43% dintre angajatori spun că ar extinde beneficiile către membrii familiei angajaţilor, incluzând aici decontarea cheltuielilor pentru grădiniţele sau creşele copiilor. Aproape o treime ar scurta la patru zile săptămâna de lucru, iar 11% ar asigura angajaţilor o menajeră, un bucătar sau un şofer personal dacă ar avea buget nelimitat de beneficii extrasalariale.