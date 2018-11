Aproape 500 de mistreţi au fost împuşcaţi în judeţ pentru a reduce efectivele

Potrivit informaţiilor oficiale prezentate la sfârşitul săptămânii trecute de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa alimentelor – ANSVSA, la această dată Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în 289 de localităţi din 17 judeţe, cu un număr de 1.108 focare

(dintre care 16 în exploataţii comerciale) şi 234 de cazuri la mistreţi. În total au fost eliminaţi 361.132 de porci afectaţi de boală.

În vreme ce autorităţile naţionale luptă cu sau fără succes în a stăvili evoluţia acestei boli, virusul nu stă pe loc. El găseşte noi şi noi victime. Laboratoarele de specialitate din ţară, dar şi din străinătate, fac analize după analize pentru a determina tulpina/tulpinile care produc această boală, ba mai mult, caută la porcii domestici şi la cei sălbatici eventualii anticorpi la anume tipuri de tulpini de virus.

Anticorpii detectaţi la Satu Mare au fost confirmaţi şi la Bucureşti

Zilele trecute, cu acordul doctorului Eugeniu Avram, şeful Laboratorului din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – DSVSA Satu Mare, scriam despre detectarea de anticorpi ai unei tulpini de pestă porcină africană la 3 mistreţi din judeţ. Deconspirarea de către ziarul nostru a acestei descoperiri deosebit de importante la nivelul Europei a stârnit o stare de nemulţumire în cadrul ANSVSA.

Descoperirea de la Satu Mare a fost confirmată şi de către Laboratorul de Referinţă de la Bucureşti. Vestea s-a răspândit imediat în Europa, fiind transmise reacţii pozitive de către o serie de state din Uniunea Europeană, a căror zootehnie a fost afectată de virusul PPA.

Potrivit unor surse, probele pentru analize ar urma să se trimită pentru contraexpertiză în Spania. Adevărul este că s-a deschis o nouă pistă pentru a se intensifica cercetările în vederea producerii vaccinului împotriva acestei molime care afectează porcii domestici, dar şi cei sălbatici.

Cercetătorii spanioli promit vaccinul în 18 – 24 de luni

Un anunţ aşteptat de crescătorii de animale din România a fost făcut recent de un cercetător spaniol care lucrează îndeaproape cu CISA-INIA şi cu Universitatea Complutense din Madrid. Primul vaccin împotriva pestei porcine africane va fi livrat într-un an şi jumătate. România este ţara UE cu cele mai multe focare de pestă porcină africană identificate la porcii domestici.

Există speranţe pentru industria de creştere a porcului din România. Primul vaccin împotriva pestei porcine africane ar putea fi livrat într-un an şi jumătate.

Jose Manuel Sanchez Vizcaino, cercetător spaniol, a anunţat că boala ar putea fi vindecată şi controlată în cel puţin doi ani, informează site-ul spaniol CdeComunicacion, citat de Euromeat.

„Am fost în spatele ei (a bolii n.r.) de mai mulţi ani, am avut multe eşecuri de-a lungul drumului. Anul trecut am început o investigaţie foarte pozitivă. Lucrăm împreună cu CISA-INIA şi cu Universitatea Complutense din Madrid. Am găsit un virus care avea mutaţiile pe care ne-ar fi plăcut să le putem face şi de fiecare dată când am încercat nu a ieşit.

Natura le-a făcut şi am fost destul de norocoşi să le găsim după ce ne-am uitat la mulţi viruşi timp de mulţi ani. De acolo, am început studiile atât pentru porcii domestici, cât ;i în sălbăticie”, a spus cercetătorul spaniol.

O companie multinaţională se pregăteşte deja să investească în soluţia dezvoltată de cercetătorii spanioli, iar livrarea vaccinului pe pieţele internaţionale ar putea fi făcută într-un an şi jumătate sau cel târziu doi, potrivit lui Sanchez.

Harta focarelor de pestă porcină africană în România

Detaliat, situaţia evoluţiei focarelor de PPA se prezintă astfel< Judeţul Satu Mare – 6 focare în gospodăriile populaţiei şi 14 cazuri la mistreţi; Judeţul Bihor – 43 de focare în gospodăriile populaţiei şi un caz la mistreţ; Judeţul Sălaj – 4 cazuri la mistreţi; Judeţul Tulcea – 570 de focare (dintre care 5 focare la exploataţii comerciale şi 1 focar la o exploataţie de tip A) şi 81 de cazuri la mistreţi;

Judeţul Brăila – 114 focare (dintre care 9 focare la exploataţii comerciale) şi 2 cazuri la mistreţi; Judeţul Constanţa – 87 de focare în gospodăriile populaţiei şi 3 cazuri la mistreţi; Judeţul Ialomiţa – 125 de focare în gospodăriile populaţiei şi 33 de cazuri la mistreţi; Judeţul Galaţi – 15 focare în gospodăriile populaţiei şi 5 cazuri la mistreţi; Judeţul Ilfov – 9 focare în gospodăriile populaţiei; Judeţul Călăraşi – 95 de focare (dintre care 1 focar la o exploataţie comercială) şi 24 de cazuri la mistreţi;

Judeţul Buzău – 6 focare în gospodăriile populaţiei; Judeţul Giurgiu – 25 focare în gospodării ale populaţiei şi 11 cazuri la mistreţi; Judeţul Teleorman – 7 focare în gospodării ale populaţiei şi 56 de cazuri la mistreţi; Judeţul Maramures – 3 focare în gospodării ale populaţiei; Judeţul Vrancea – un focar în gospodăriile populaţiei; Judeţul Dolj – un focar în gospodăriile populaţiei; Judeţul Argeş – un focar în gospodăriile populaţiei.

Continuă împuşcarea mistreţilor pe fondurile de vânătoare din judeţ

Aşa cum am informat la momentul potrivit, asociaţiile de vânătoare legal constituite din judeţ au alocată pentru sezonul de vânătoare 2018/2019 cota de peste 2.000 de mistreţi. Se cuvine subliniat faptul că animalele împuşcate din zonele de restricţie şi/sau supraveghere sunt îngropate, iar ceilalţi mistreţi care sunt sănătoşi se valorifică în conformitate cu procedurile în acest sens.

Până la această dată, în judeţ au fost îngropaţi aproximativ 50 de mistreţi (majoritatea fără a fi bolnavi, dar au provenit din aşa-numitele zone de restricţie şi/sau supraveghere).

După cum am aflat de la inginerul Marius Cionca, şeful Gărzii Forestiere Satu Mare, la nivelul acestei instituţii se monitorizează gradul de realizare a cotei de mistreţ în judeţ, în sensul reducerii efectivelor de pe toate fondurile de vânătoare.

Interlocutorul nostru a subliniat faptul că până la începutul săptămânii trecute asociaţiile de vânătoare au împuşcat 467 de mistreţi.

Numai în săptămâna anterioară au fost împuşcaţi 77 de mistreţi, toţi fiind declaraţi sănătoşi după efectuarea analizelor de laborator, fiind valorificaţi. Au fost găsiţi şi 3 mistreţi morţi, din care unul pe fondul Supur, fiind pozitiv.