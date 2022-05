Aproape 5.000 de ucraineni muncesc legal în România

Aproape 5.000 de ucraineni muncesc legal în România, potrivit datelor comunicate de Ministerul Muncii. După începerea războiului în Ucraina, circa 2.500 de ucraineni s-au angajat pe teritoriul ţării, aceştia lucrând cu precădere în industria prelucrătoare şi construcţii.

Numărul ucrainenilor angajaţi legal este mic, în condiţiile în care, la sfârşitul lunii aprilie, în România erau aproximativ 80.000 de ucraineni, dintre care aproape 11.200 de ucraineni cu protecţie temporară, iar circa 4.300 de ucraineni cu azil, potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne.

Din cele peste 2.500 de persoane care s-au angajat în România după ce Ucraina a fost invadată, cele mai multe lucrează în Bucureşti (636 de persoane), Bistriţa-Năsăud (298 de persoane), Arad (232 de persoane), Timiş (144 de persoane), Maramureş (116 persoane), Ilfov (109 persoane).

În ceea ce priveşte domeniile în care sunt angajaţi cei mai mulţi ucraineni, acestea sunt: industria prelucrătoare – 933 de persoane, construcţii – 375 de persoane, hoteluri şi restaurante – 205, servicii administrative şi servicii suport – 237, comerţ – 162, servicii – 108.

În 2 mai, erau active 4.898 de contracte de muncă încheiate de cetăţenii ucraineni, din care 2.564 ulterioare datei de 24 februarie. În plus, în evidenţele agenţiilor teritoriale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la aceeaşi dată erau înregistraţi 715 cetăţeni ucraineni, pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere şi mediere pe piaţa muncii.

Meseriile în care sunt angajaţi sunt următoarele: confecţioneri cablaje auto, specialişti industria auto, confecţioneri indutria textilă, muncitori in domeniul constructiilor, violonist, şofer, meserii din industria Horeca, reprezentanti comerciali, pescari, cofetar, pedagog, mecanici auto, IT, patiseri, ambalatori, bucatari, operatori prelucrare date, frizeri, manichiuriste, cosmeticiene, îngrijitori spaţii verzi, manipulant marfă, muncitori in industria alimentară, necalificati domeniul electricitatii, necalificati intretinere drumuri, chimist industria textila, lucrator vanzari auto, operator masini, lucrator social, translatori, muncitori in industria de aeronave, tehnician dentar, inginer, arhitect manager, inginer proiectant, muncitor necalificat in turnarea metalelor neferoase, inginer nave.

