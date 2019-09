Aproape 13.000 de firme din agricultură, silvicultură şi pescuit au fost radiate în primele şapte luni din 2019

Numărul firmelor radiate, din toate domeniile de activitate, a crescut cu 52,87% în primele şapte luni din 2019, comparativ cu perioada similară din 2018, ajungând la 74.189 firme, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Aproape 13.000 de firme din agricultură, silvicultură şi pescuit au fost radiate în primele şapte luni din 2019, ceea ce reprezintă o creştere de aproape 120% faţă de numărul firmelor radiate în perioada ianuarie – iulie 2018.

Potrivit datelor ONRC, pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 22.310 (plus 69,85% raportat la primele şapte luni din 2018), agricultură, silvicultură şi pescuit – 12.910 (plus 118,26%) şi construcţii – 7.004 (plus 70,46%).

Cele mai multe radieri din toate domeniile de activitate au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 8.376 de firme (cu 11,68% mai multe faţă de ianuarie-iulie 2018) şi în judeţele Iaşi – 4.065 (plus 108,35%), Maramureş – 2.791 (plus 132,58%) – şi Cluj – 2.751 (plus 33,35%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Ialomiţa – 529, în creştere cu 55,59% faţă de anul 2018, Covasna – 554 (plus 57,83%) – şi Harghita – 617 (plus 4,05%).

Numărul de radieri a crescut în toate judeţele, avansul cel mai semnificativ fiind consemnat în judeţele Teleorman (plus 174,2%), Bistriţa-Năsăud (plus 133,21%) şi Maramureş (plus 132,58%).

Numai în luna iulie 2019 au fost radiate 6.382 de firme din toate domeniile de activitate, cele mai multe în Bucureşti – 993 – şi în judeţele Cluj – 341, Timiş – 271 – şi Dolj – 260.