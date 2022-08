Apele din judeţul Satu Mare sunt scăzute, dar nu la minime istorice

Traversăm o perioadă a paradoxurilor. Vorbim despre o secetă care s-ar fi consemnat în urmă cu 50-60 de ani, temperaturi incredibil de mari, precipitaţii chiar şi sub jumătate din valorile multianuale, iar acum, asistăm implicit la debite şi nivele reduse, chiar foarte scăzute, pe majoritatea cursurilor de apă din judeţ. Ba mai mult, sunt o serie de cursuri de apă de importanţă mai mică în judeţ, precum: Turţ, Lechincioara, Valea Vinului, Maja, ca să dăm câteva exemple, care în această perioadă sunt fără apă.

După cum am aflat de la Sistemul de Gospodărire a Apelor – SGA Satu Mare, de la directorul Vasile Andrieş, în prezent, cota Someşului la Satu Mare este minus 100, creştere cu 5 centimetri, comparativ cu zilele anterioare. Debitul este de 31,6 metri cubi pe secundă, iar anterior ajunsese la 27 de metri cubi pe secundă. Au fost şi perioade în această vară, în care debitul a ajuns la 24 de metri cubi pe secundă. Se scontează pe creşterea debitului în cursul săptămânii viitoare, dacă se va adeveri prognoza privind precipitaţiile de 35 de litri/metrul pătrat.

Pe Crasna, la Domăneşti, nivelul este de 185 de centimetri, la un debit de 730 de litri pe secundă, în vreme ce au fost perioade în care debitul a fost de 598 de litri pe secundă. Şi pe Crasna se resimte o uşoară creştere a nivelului, implicit a debitului, în aceste zile. Ca o curiozitate, la Domăneşti, în prima jumătate a lunii august au căzut precipitaţii totalizând 1,4 litri/metrul pătrat, iar acum, cantitatea cumulată de precipitaţii la zi este de aproximativ 200 de litri pe metrul pătrat, faţă de 250 de litri pe jumătate de an.

Pe Tur s-a consemnat nivelul de 103 centimetri, cotă în uşoară creştere, de la 97 de centimetri. În ultima perioadă, pe fondul insuficientelor precipitaţii, pe Tur, la Turulung, nivelul a oscilat între 95 şi 103 centimetri, cu un debit de până la 800 – 880 de litri/secundă. O curiozitate şi în cazul râului Tur, la sfârşitul săptămânii trecute, la Negreşti-Oaş, în urma unor precipitaţii căzute în Oaş, s-a consemnat faza I–a de apărare, pentru o perioadă scurtă de timp.

În acumularea de la Călineşti-Oaş, sunt acum aproximativ 2,5 mi-lioane de metri cubi de apă, cu mult sub valorile normale, comparativ cu perioade similare din anii precedenţi.

Aşa cum menţionam mai sus, pe unele cursuri de apă precum: Turţ, Lechincioara, Valea Vinului, Valea Maja, nu este apă, fiind secate.

Revenind la o statistică a cantităţilor de precipitaţii în anumite puncte de măsurare din judeţ, se cuvine menţionat faptul că, la Huta Certeze, faţă de o medie pe an de 800-1000 de litri de precipitaţii pe an, în primele 6 luni s-au înregistrat doar 414 de litri pe metrul pătrat, la Supur, faţă de 250 de litri/metrul pătrat în jumătate de an, în anul 2022 s-au înregistrat doar 220 de litri pe metrul pătrat, în vreme ce la Domăneşti, faţă de 250 de litri pe metrul pătrat în jumătate de an, medie multianuală, în primele 6 luni din acest an s-au înregistrat 143 de litri/metrul pătrat.

Ca fapt divers vă informăm că în luna iulie, în ciuda secetei care s-a confirmat, la Aciua au căzut preci-pitaţii totalizând 42 de litri pe metrul pătrat, la Huta Certeze 31,6 litri pe metrul pătrat, iar la Supur 55 de litri pe metrul pătrat.

Pentru următoarele câteva zile, nu se întrevăd schimbări semnificative ale nivelelor şi ale debitelor principalelor cursuri de apă din judeţ.

După cum a punctat directorul Andrieş, au fost şi alţi ani cu preci-pitaţii neuniform distribuite pe lunile anului, dar până la sfârşit de an au fost consemnate cantităţile medii multianuale.