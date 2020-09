Apel umanitar pentru Maia Maria Tiutiun, fetiţa din Doba care are nevoie de autotransplant de celule stem în Viena (Video)

În urmă cu un an, pe vremea aceasta, cititorii noştri şi telespectatorii Informaţia TV o cunoşteau pe Maia Maria Tiutiun, fetiţa din Doba diagnosticată de la patru anişori cu o formă gravă de autism.

Scriam despre Maia când avea 11 ani jumate, nu spunea niciun cuvânt, se mişca foarte dificil şi era total dependentă de familia ei, cu scutece şi hrănită ca un bebeluş.

Rezultatele, îmbucurătoare după prima procedură de transplant cu celule stem

Familia Maiei, o familie simplă, a aflat atunci că în Viena, Austria, la o clinică se face un tratament inovator, un autotransplant de celule stem care poate în mare măsură să îmbunătăţească starea de sănătate a fetiţei lor. Şansa Maiei la o viaţă normală era autotransplantul la clinica din Viena, care costa 10.000 de euro. Cititorii noştri s-au mobilizat, oamenii au pus mână de la mână, telespectatorii Informaţia TV din toate judeţele în care postul nostru apare pe micul ecran, dar şi cei care ne urmăresc online, au făcut posibilă deschiderea portiţei spre această viaţă normală, au donat şi Maia trecea anul trecut prin prima intervenţie la Viena. Echipa medicală din Austria a informat famila că pentru recuperarea fetiţei sunt necesare trei astfel de intervenţii. Cel de-al doilea autotransplant de celule stem este programat pentru 5 noiembrie 2020, costul intervenţiei fiind de 9.500 de euro.

Comunitatea sătmăreană se mobilizează, iar oamenii se arată dornici să o ajute pe Maia, deja existând persoane care se oferă să asigure cazarea familiei la Viena pentru perioada în care Maia se află în spital.

Veronica, mama fetiţei: De când am venit din Viena, nu e zi în care Maia să nu mă iubească

A trecut aproape un an de la primul autotransplant de celule stem la Viena şi am întâlnit-o pe Maia şi pe mămica ei, Veronica. Le-am vizitat şi am descoperit parcă un alt copil. Maia zâmbeşte, Maia spune “mama”, are o mobilitate semnificativ îmbunătăţită. Veronica, mama ei, cu lacrimi în ochi, ne cere ajutorul. Se bucură de îmbrăţişările fetiţei ei, de dragostea pe care Maia timp de 12 ani nu i-a arătat-o niciodată. Plânge. O doare că se află în această situaţie de a cere din nou ajutor, dar e conştientă că nu are posibilitatea fără sprijinul nostru să îşi ajute copilul.

“Ce va fi cu ea când eu nu voi mai fi? Dacă există o şansă, cât de mică, trebuie să o ajut să se facă bine. Copilul meu nu are prieteni, copilul meu are un diagnostic grav, tulburare de spectru autist, tulburare a limbajului expresiv, întârziere mentală. Înainte de autotransplantul de celule stem, Maia nu făcea absolut nimic, doar stătea, se legăna, îşi smulgea părul din cap, plângea în continuu, era hrănită ca un bebeluş. După autotransplant au apărut şi primele semne şi cel mai tare m-am bucurat când Maia m-a strâns în braţe. Niciodată, în 12 ani, Maia, fetiţa mea, nu m-a strâns în braţe. Niciodată nu mi-a arătat că mă iubeşte, nu mi-a dat guriţă. De când am venit din Viena, nu e zi în care Maia să nu mă iubească”.

Medicii din Viena i-au spus Veronicăi că după încă două astfel de proceduri, autotransplant de celule semn, vor fi multe îmbunătăţiri în viaţa fetiţei. Tratamentul cu celule stem pentru autism este unul inovator, rezultatele nu întârzie să apară în urma procedurilor, fiind şansa la o viaţă normală pentru copiii diagnosticaţi cu una din cele mai severe tulburări neuropsihiatrice, autismul, această tulburare de comportament cu spectru larg.

Cei care au posibilitatea, oameni cu suflet bun şi care vor să dea o mână de ajutor, au la dispoziţie următoarele conturi bancare deschise pe numele mamei fetiţei, Tiutiun Veronica Rodica la Banca Transilvania:

Cont pentru donaţie în euro: RO40BTRLEURCRT0309594101

Cont curent RON: RO90BTRLRONCRT0309594101

Cont pentru donaţie în lei: RO63BTRLRONCRT0309594102