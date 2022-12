APA SI SECRETELE EI. FILTRU, APA IN VIATA UMANA.

APA SI SECRETELE EI. FILTRU, APA IN VIATA UMANA.

Pentru a consuma apa calitativa si sigura 100 %, Filtru apa potabila, a devenit importanta si necesara in uzul rezidential, comercial si medical, atat in Romania cat si in toata lumea. Filtru apa, AQUAROO cu tehnologie performanta si inovativa, esential pentru o viata mai buna si sanatoasa.

Apa contine numeroase substante minerale si organice dizolvate sau in suspensie. Calitatea apei se determina in functie de indicatorii: organoleptici, fizici, chimici, biologici, bacteriologici.

Apa are standarte de calitate: concentratia maxima admisibila (CMA), nivel provizoriu permis (NPP), niveluri orientativ sigur de actiune (NOSA), care constituie- legislatia sanitara si a apelor.

Standarte de calitate apei ce determina prezenta si concentratia admisibila de impuritati – distingem apa:

Apa potabila;

Apa naturala (rezervoare pentru baut-gospodaresti, de uz cultural, si pentru scopuri economice – pentru pesti s.a.);

Apa reziduala (tratate normativ, canalizare de origine necunoscuta, apa pluviala).

TEMPERATURA APEI

In rezultatul impurificarii termice, se modifica regimul de hidrogenare si intensitatea proceselor de filtrare automata (autocuratarea) a rezervoarelor de apa, se modifica intensitatea de fotosinteza. Drept urmare al acestor modificari este perturbat echilibrul natural al rezervorului, adesea ireversibil, si se formeaza conditii ecologice speciale, care afecteaza negativ mediul inconjurator.

Pentru a preveni incalcarile ireversibile ale echilibrului ecologic, s-a stabilit: temperatura apei din rezervor, pe timp de vara, ca urmare a degajarii apelor poluate (calde) nu ar trebui sa creasca cu mai mult de 3 °C, in comparatie cu temperatura medie lunara din cel mai fierbinte an din ultimii 10.

INDICATORII ORGANOLEPTICI

Orice apreciere a proprietatilor apei incepe cu definirea caracteristicilor organoleptice, pentru a intelege, utilizam: vederea, mirosul, gustul si alte simturi. Evaluarea organoleptica ofera o multime de informatii directe si indirecte despre compozitia apei. Caracteristicile organoleptice includ: transpaenta/tulburarea, culoarea, mirosul, gustul care pot fi reglate, stabilizate si imbunatatite cu orice filtru apa AQUAROO prin Osmoza Inversa, Ultrafiltrare, Microfiltrare, corect adaptate la necesitatea dvs.

CULOARE

Culoarea este caracteristica apei de origine naturala, datorita prezentei substantelor humice si a compusilor complexi ai fierului. Culoarea apei este determinata si de proprietatile si structura rezervorului, de natura vegetatiei acvatice, solurile adiacente, de prezenta mlastinilor si a turbelor in bazinul de drenaj etc. Culoare – se exprima in grade, pe scara platina-cobalt si este determinata prin compararea culorii apei testate cu standartele etalon. Culoarea apei se regleaza, stabileaza si inbunatateste cu orice filtru apa, AQUAROO prin Osmoza Inversa, Ultrafiltrare, Microfiltrare cu ajutorul filterlor de Carbon Activ, Bloc Carbon, NANO Carbon, Post Carbon din coaja de cocos ECO alimentar, post-carbon argintat Ag+ si post-carbon cu rasina iodata IO+.

MIROS

Mirosul este determinat la temperatura normala (20 °C) si la o temperatura ridicata (60 °C) a apei. Mirosul este divizat in doua grupe:

De origine naturala (de la organismele vii si moarte, de la influenta solurilor, vegetatiei acvatice etc.); De origine artificiala. Aceste mirosuri se modifica semnificativ odata cu prelucrarea apei. Intensitatea mirosului este evaluata pe o scala de 6 puncte.

Tabelul 1. Caracteristica apelor dupa intensitatea mirosului

!!!PENTRU APA POTABILA ESTE ADMIS NU MAI MULT DE 2 PUNCTE

Filtru apa, AQUAROO cu osmoza inversa cel mai efectiv sistem de filtrare cu ajutorul Membranei osmoza inversa cu grad de filtrare de 0.0001 micron – elimina pana la 99.8 % din impuritatile biologice de tipul virusurilor si bacteriilor, retine elemente chimice nedorite si elimina Intensitatea mirosului la toate 6 puncte din tabel.

TURBIDITATE SI TRANSPARENTA APEI.

Turbiditatea apei se datoreaza continutului de impuritati fin dispersate, suspendate in apa – particule insolubile sau coloidale de diferite origini.

Turbiditatea apei determina si alte caracteristici ale apei, cum ar fi:

prezenta sedimentului, care poate fi: absenta, nesemnificativa, vizibila, mare, foarte mare;

solide suspendate sau impuritati grosiere.

Turbiditate si transparenta apei se regleaza, stabilizeaza si imbunatateste cu orice filtru apa, AQUAROO prin Osmoza Inversa, Ultrafiltrare, Microfiltrare.

GUST SI POSTGUST.

Exista 4 gusturi principale: sarat, acru, amar, dulce. Restul senzatiilor gustative sunt considerate postgusturi (sarate, amare, metalice, clor care sa elimina prin Filtru apa AQUAROO cu osmoza inversa cel mai efectiv sistem de filtrare cu ajutorul Membranei osmoza inversa cu grad de filtrare de 0.0001 micron– elimina pana la 99.8 % din impuritatile biologice, retine elemente chimice nedorite, sau Filtru apa AQUAROO cu ultrafiltrare cu ajutorul Membranei ultrafiltrare cu grad de filtrare de 0.01 microni – elimina practic toate impuritatile biologice de tipul virusurilor, retine elemente chimice nedorite.

POTENTIALUL DE HIDROGEN (pH)

pH-ul apei e cel mai important indicator ai calitatii apei filtrarte, pentru determinarea stabilitatii apei, a proprietatilor sale de formare a placilor calcaroase si corozive, cat si pentru prezicerea proceselor chimice si biologice care apar in apele naturale. Notiunea de pH inseamna potentialul de hidrogen al substantei si exprima cantitativ aciditatea sau bazicitatea acesteia.

Punctul neutru este la 7, iar normativele Romanesti prevad: 6.5 ≤ pH ≤ 8.5 pentru apa potabila. Idealul este usor alcalin pentru apa plata si cat mai putin acid pentru apa carbogazoasa. Daca pH-ul este sub 5.6, apa este acida si cauzeaza modificari ireversibile la nivelul epiteliilor, iar daca pH-ul este peste 11, apa este extra alcalina si poate irita ochii, pielea, mucoasele si duce la descomfort corporal si mental.

Apa cu pH ideal este cu valoare apropiata de 7, perfect neutra care o asigura filtru apa AQUAROO cu Osmoza inversa si Ultrafiltrare in 5 etape, dar si o depasire usoara spre alcalinitate este benefica, maximum 9, asigurata de filtru apa AQUAROO cu osmoza inversa in 6 etape cu cartus de alcalinizare PH+ si Filtru apa AQUAROO ultracompact cu Ultrafiltrare in 4 etape cu mix de particule bioceramice pur-ecologice pH+.

Sulfatii – nu au un efect toxic asupra oamenilor, insa afecteaza gustul apei: gustul sulfatilor apare la o concentratie de 250-400 mg/l. Sulfatii pot provoca sedimentare in conducte atunci cand sunt amestecate doua ape cu compozitie minerala diferita, de exemplu, sulfat si calciu (precipita CaSO4).

Clorurile in apa – sunt prezente in aproape toate apele de suprafata si subterane proaspete. Daca clorura de sodiu este prezenta in apa, are gust sarat chiar si la concentratii de 250 mg/l; in cazul clorurilor de calciu si magneziu, salinitatea apei apare la concentratii peste 1000 mg/l.

Nitrati si nitriti – saruri ale acidului azotic. Continutul crescut de nitrati din apa poate servi drept indicator al poluarii rezervorului ca urmare a raspândirii poluarii fecale sau chimice (agricole, industriale). Consumul de apa si alimente care contin niveluri ridicate de nitrati pot provoca boli, in special la sugari (numita methemoglobinemie). In acelasi timp, plantele nu sunt la fel de sensibile la continutul crescut de azot din apa ca fosforul.

Fosfati si fosforul total – element esential pentru viata, dar excesul sau duce la eutrofizarea accelerata a corpurilor de apa. Cantitati mari de fosfor pot patrunde in corpurile de apa ca urmare a proceselor naturale si antropogene – eroziunea solului de suprafata, utilizarea necorespunzatoare sau excesiva a ingrasamintelor minerale etc.

Amoniu in apa – produsi ai descompunerii microbiologice a proteinelor animale si vegetale. Amoniul format in acest mod este din nou implicat in procesul de sinteza a proteinelor. Din acest motiv, amoniul si compusii sai sunt de obicei prezenti in concentratii scazute in apele naturale.

Fluorul (fluorurile) – se gaseste in apele naturale si subterane. Excesul de fluor din organism determina distrugerea smaltului dintilor, precipita calciu, ceea ce duce la

perturbari ale metabolismului calciului si fosforului. Din aceste motive, este foarte importanta determinarea fluorului in apa potabila, precum si a apelor subterane (de exemplu, apa din fantani si fantani arteziene) si apa din rezervoare pentru uz casnic si de baut.

Fierul din apa – cele mai raspandite elemente din natura. Continutul sau in scoarta terestra este de aproximativ 4,7% dupa masa, prin urmare, fierul, din punct de vedere al abundentei sale in natura, este numit de obicei un macroelement.

Metalele Grele din apa – concentratia crescuta de metale in apa, de regula, inseamna contaminarea cu metale grele. Metalele grele nu sunt definite strict. N.F. Reimers clasifica ca metale grele cu o densitate mai mare de 8 g/cm3, evidentiind subgrupa de metale nobile. Astfel, cuprul, nichelul, cadmiul, cobaltul, bismutul, mercurul, plumbul sunt clasificate ca „grele”.

Cuprul se gaseste in corpul uman in principal sub forma de compusi organici complecsi si joaca un rol important in procesele de hematopoieza. Intoxicatia cu compusi de cupru poate duce la tulburari ale sistemului nervos, afectarea functiei hepatice si renale etc.

Zincul face parte din unele enzime. Efectul negativ al compusilor de zinc poate fi exprimat prin slabirea corpului, cresterea morbiditatii, fenomene asemanatoare astmului etc.

Cadmiu. Compusii de cadmiu sunt foarte toxici. Acestia actioneaza asupra multor sisteme ale corpului – sistemul respirator si tractul gastro-intestinal, sistemul nervos central si periferic.

Mercurul apartine ultramicroelementelor si este prezent in mod constant in corp, intrand cu alimente. Compusii cu mercur provoaca disfunctii profunde ale sistemului nervos central, inimii, vaselor de sange, tulburari ale starii imunobiologice a corpului si altele.

Plumbul Compusii cu plumb sunt otravuri care afecteaza toate fiintele vii, provoaca modificari, in special in sistemul nervos, sange si vasele de sange. Toti compusii de plumb au un efect cumulativ.Filtrul apa AQUAROO imbunatateste culoarea, mirosul, elimina substante nedorite dizolvate in apa: Nisipul, rugina, malul si alte sedimente; Clor, substantele organice, pesticidele, sulfatii, nitrati si nitriti, fosfati, amoniu, fluorul, fier dizolvat microscopic, metale grele si alti compusi chimici nedoriti; Impuritatile biologice de tipul virusurilor si retine elemente chimice nedorite : regleaza, stabilizeaza si imbunatateste APA.

FILTRE DE APA DUPA SISTEM:

1. OSMOZA INVERSA

Filtru apa, AQUAROO inovat cu tehnologie performanta de filtrare a apei folosind membrane osmotice cu grad de filtrare de 0.0001 micron care elimina pana la 99,9% din elementele nedorite, dizolvate in apa. Apa devine pura, fara bacterii sau virusuri.

2. ULRAFILTRARE

Filtru apa, AQUAROO cu membrana ultrafiltrare, cu grad de filtrare de 0.01 micron care retine majoritatea de bacterii sau virusuri, este alternativa filtrului de apa cu membrana osmoza inversa.

3. MICROFILTRARE

Filtru apa, AQUAROO cu unul sau trei cartuse diferite cu grad de filtrare pana la 10 microni.

Alege Filtru apa AQUAROO – ai apa sanatoasa si sigura la 100 % acasa la tine!