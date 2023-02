Anul trecut, CSM Satu Mare a obţinut din sponsorizări sub 0,6% din totalul bugetului

CSM Satu Mare a început anul 2023 cu un buget mult mai mare în condiţiile în care nu are niciun sport de echipă într-un prim eşalon. Bugetul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare creşte de la an la an, însă banii vin în mod aproape absolut doar de la stat. Cel puţin asta realizăm după ce observăm că anul trecut s-au cheltuit 6.646.360 de lei, iar din acest total doar 39.360 de lei sunt din donaţii şi sponsorizări. Asta înseamnă că cei care conduc destinele acestui club nu reuşesc, ori poate nici nu-şi bat capul, să obţină bani şi din sponsorizări. Acei 39.360 de lei reprezintă 0,6% din totalul bugetului avut la dispoziţie anul trecut! Pentru anul în curs, planul este obţinerea de peste 1% din donaţii şi sponsorizări…

Conform bugetului alocat recent, CSM Satu Mare va avea în anul 2023 un buget de 6,95 milioane de lei, din care 1.000.000 delei cheltuieli de personal şi 5.950.000 cheltuieli materiale (?!?!). În poză este :tefan Mureşan, directorul clubului.