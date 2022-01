Anul 2022 are potenţialul de a fi cel mai bun de după 2008 pentru investiţiile imobiliare în România

Anul 2022 are potenţialul de a fi cel mai bun de după 2008 pentru investiţiile imobiliare din România, existând mari şanse să se depăşească pragul de un miliard de euro, previzionează consultanţii Colliers. „Pornind strict de la tranzacţiile mari (majoritatea cu clădiri de birouri) pe care le cunoaştem, 2022 are potenţialul de a fi cel mai bun an de după 2008 pentru investiţiile imobiliare, poate cel mai bun din istorie pentru România în ceea ce priveşte volumul total.

Contextul inflaţionist sporeşte atractivitatea investiţiilor rezidenţiale

Investiţiile în active trofeu/cele mai bune pe care le poate oferi piaţa vor deveni mult mai vizibile, deoarece o parte dintre investitori vor pune accent mai mult pe siguranţă, ceea ce va duce la un decalaj mai mare între activele prime şi cele non-prime”, arată o analiză realizată de compania de servicii de consultanţă imobiliară şi de management al investiţiilor Colliers.

Este evidentă înclinaţia de a deţine anumite active în detrimentul altora, cu predilecţie pentru sectorul industrial şi cel rezidenţial la nivel global, deşi, în special în România, se observă şi paşi în direcţia formării unei pieţe, în adevăratul sens al cuvântului, a locuinţelor de închiriat.

Analiza Colliers arată că anul 2022 pare să fie un moment de cumpănă pentru sectorul rezidenţial. „Deşi datele demografice nu sunt deseori suficient de clare pentru a emite opinii, există totuşi câteva certitudini, cum ar fi schimbarea obiceiurilor de muncă post-Covid, actualul context inflaţionist care sporeşte atractivitatea investiţiilor rezidenţiale, posibilitatea ca dinamica preţurilor rezidenţiale să o depăşească în sfârşit pe cea a salariilor pentru prima dată în ultimii ani, plus scumpirea materialelor de construcţii”, potrivit analizei.

Consultanţii susţin că, în general, factorii prezenţi par să indice faptul că preţurile ar putea să accelereze puţin, „existând riscul să ne îndreptăm către o supraîncălzire a pieţei şi la apariţia unei bule”. Pe baza preţurilor medii, consultanţii Colliers consideră că piaţa se află în teritoriul preţurilor de piaţă corecte, dar acest lucru se poate schimba destul de repede.

Volumul pieţei terenurilor ar putea încetini, după un nivel maxim din 2007 încoace

După un nivel maxim în ceea ce priveşte volumul pieţei din 2007 încoace, consultanţii Colliers notează că ar putea exista unele argumente în favoarea unei încetiniri a pieţei terenurilor, dar fluxul bun de tranzacţii de la începutul anului sugerează că şi dacă ar avea loc o scădere, aceasta nu ar fi semnificativă.

Mai mult, volumul total ar putea foarte bine să se dovedească similar în 2022, notează consultanţii Colliers, care se aşteaptă ca interesul pentru terenuri bune în anumite oraşe (în special în cele în care există probleme administrative care duc la un proces de urbanism mai lent) să ducă la creşterea preţurilor, în timp ce dezvoltatorii rezidenţiali şi de retail vor rămâne foarte activi.

Consultanţii Colliers se aşteaptă ca şi dezvoltatori din această zonă să revină în prim plan într-un număr mult mai mare decât în 2021, presupunând că redresarea pieţei de birouri începe să prindă contur.

Analiza relevă că piaţa imobiliară din România are suficiente resurse pentru o creştere puternică a activităţii în 2022, în funcţie de evoluţia pandemiei, dar şi a altor teme noi, reevaluarea riscului şi alte evoluţii post-pandemice influenţând în mare măsură apetitul şi valoarea investiţiilor imobiliare.