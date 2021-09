Antonio Gnandt a ajuns la Olimpia MCMXXI

Componentă a Seriei A din Liga 4 Elite, Olimpia MCMXXI Satu Mare a făcut un nou transfer în această săptămână. Este vorba de Antonio Gnandt, un mijlocaş central format la Primavera Satu Mare, transferat în vara anului trecut la CFR Cluj pentru echipa U19 a clubului.

“Antonio este un copil de perspectivă. Momentan, are o mică accidentare la picior şi nu vrem să forţăm nimic. Vreau să îl protejez de contacte care ar putea agrava starea. Dar se antrenează normal. La Olimpia acordăm o atenţie deosebită jucătorilor tineri, încercăm să construim cadrul pentru o dezvoltare armonioasă şi sănătoasă. E un mix de mijlocaş central muncitor şi tehnic, cu un plus pe partea de tehnicitate. Timpul ne va spune dacă am avut dreptate… ”, a declarat Lulu Dragomir, antrenorul echipei, despre tânărul jucător sătmărean.

Până acum, Olimpia i-a transferat pe Ryan Radwan (New York, SUA), Evran Akman (New York, SUA). Au revenit Ciprian Lauruk şi Vlăduţ Duca. Au plecat Raul Raţ şi Alex Şugar.

Olimpia MCMXXI va juca sâmbătă, 4 septembrie, în deplasare cu Turul Micula. Juniorii încep la ora 14:00, iar seniorii două ore mai târziu.