Ansamblul Viţe de Iederă din Satu Mare face înscrieri pentru cursuri de dans popular

Acestea se adresează atât începătorilor, cât şi foştilor dansatori din diferite ansambluri folclorice

Copiii, tinerii, dar şi adulţii sunt aşteptaţi la noile cursuri de dans popular, iniţiate de Ansamblul Viţe de Iederă, din municipiul Satu Mare. Acestea se adresează atât persoanelor neiniţiate în dans, cât şi foştilor dansatori care au făcut parte din diferite ansambluri folclorice.

Este important de menţionat faptul că, cei interesaţi, vor fi iniţiaţi în tainele dansului de către venerabilul instructor Nelu Sabău, prin mâinile căruia au trecut zeci de generaţii de tineri şi copii, nu doar din municipiul Satu Mare, ci din întreg judeţul.

Cursurile de dans se derulează în municipiul reşedinţă de judeţ, la Şcoala Gimnazială Mircea Eliade, în Sala Festivă.

Trebuie precizat faptul că dansul popular pentru copii se desfăşoară în fiecare vineri, de la ora 17:00, iar cursurile pentru adulţi în aceeaşi zi, de la ora 18:00, în sala de sport, a unităţii şcolare menţionate.

Mai multe informaţii se pot obţine la numărul de telefon 0741.166.342, sau pe pagina de facebook, printr-un mesaj privat.

Ansamblul Viţe de Iederă mai pune la dispoziţia doritorilor şi alte tipuri de cursuri, pentru toţi cei care îţi doresc să devină artişti, sau să îşi petreacă timpul liber într-un mod plăcut. Cursurile oferite de Ansamblu sunt conduse de oameni profesionişti, fiind vorba despre profesori cu experienţă în domeniu, şi rezultate notabile. Profesoara Anamaria Ardelean este cea care se va ocupa de cursanţii de la canto popular, profesorul Ionuţ Rotar va oferi lecţiile de vioară şi taraf, tot de canto popular se va ocupa şi profesoara Daniela Casiana Osz, iar profesoara Mădălina Rotar este cea care coordonează grupul vocal de şcolari şi preşcolari „Muguri de Iederă”.

Echipa Ansamblului Viţe de Iederă s-a mărit de curând, prin profesoara Bianca Stan

De curând, echipa Ansamblului s-a mărit, prin renumita profesoară Bianca Stan, care se va ocupa de copiii interesaţi de cursurile de vioară. „Mă numesc Bianca Stan. Am absolvit Liceul de Artă Aurel Popp, ân anul 2010, iar în anul 2014, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca, specializarea interpretare instrumentală vioară. Timp de 4 ani am fost angajată la Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare, ca artist instrumentist. Am avut turnee în străinătate în diverse ţări, precum Cehia, Germania, Elveţia, Franţa, Austria, Olanda, Ungaria.

Am fost solist instrumentist cu orchestra Filarmonicii Dinu Lipatti Satu Mare, în clasa a VI-a, respectiv clasa a XI-a. Am obţinut premiul II la Concursul Internaţional de Interpretare Instrumentală Viva la musica, ediţia a X-a, derulată la Zalău, în perioada 9-11 mai 2008. De asemenea, am obţinut o menţiune la Concursul Internaţional de Interpretare vocal-instrumentalăViva la musica, ediţia a XI-a, derulată la Zalău, între 8 şi 10 mai, 2009, respectiv ediţia a XII-a, Zalău, perioada 6-8 mai 2010.

În prezent, sunt profesor la Liceul de Artă Aurel Popp Satu Mare”, a precizat Bianca Stan.

Este important de menţionat faptul că înscrierile se fac de la vârsta de 4 ani, dar se adresează şi tinerilor sau adulţilor care vor să se perfecţioneze sau care doresc să îmbrăţişeze tainele folclorului autentic românesc.