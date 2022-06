ANRE va da publicităţii cazurile de manipulare a pieţei după ce rezultatul investigaţiilor va fi validat în instanţă

ANRE are suspiciuni că au existat cazuri de manipulare a pieţei de către unii furnizori de energie şi gaze, cazuri pe care le va da publicităţii după ce rezultatul investigaţiilor va fi validat în instanţă, se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, remis Agerpres. Aceasta după ce, luni, 6 iunie, autoritatea a arătat că unii furnizori şi-au crescut artificial preţul pentru a primi mai mulţi bani de la stat, iar companiile au precizat că nu au fost informate de ANRE că ar exista nereguli în documentele transmise pentru decontare.

„În cadrul ANRE a fost constituit un Grup de lucru, în vederea desfăşurării activităţii de colectare, verificare date, întocmire fişe de analiză şi determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, conform OUG nr. 118/2021 cu modificările şi completările ulterioare. Grupul de lucru este format din 31 de experţi şi 3 experţi IT, coordonaţi de Direcţia Generală Monitorizare şi Investigaţii. Fiecare expert are alocaţi, în medie, 3-4 operatori cu care comunică în mod direct cu privire la datele încărcate în Platforma IT pusă la dispoziţie de către ANRE în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă antemenţionată, iar în cazul în care constată deficienţe sau incorectitudini cu privire la datele încărcate, aceştia încearcă să remedieze situaţia în cel mai scurt timp”, se arată în comunicatul ANRE.

Pe parcursul verificărilor au fost constatate situaţii în care unii operatori au încărcat, în vederea stabilirii eligibilităţii, doar contracte de achiziţie a energiei electrice/gazelor naturale cu preţul cel mai mare.

De asemenea, experţii au mai sesizat că anumite achiziţii au condus la apariţia unor posibile suspiciuni de manipulare a pieţei.