ANRE: Ordinul prin care consumatorii pot încheia contracte cu furnizorul actual până la 31 martie nu e anticoncurenţial

Ordinul prin care consumatorii pot încheia contracte pe piaţa concurenţială până la 31 martie doar cu furnizorii actuali nu distorsionează concurenţa pe piaţă, însă ANRE va analiza acest aspect împreună cu Consiliul Concurenţei. A;a a declarat, marţi, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), citat de Agerpres. Este vorba despre un proiect de ordin care oferă consumatorilor casnici posibilitatea de a opta până la 31 martie pentru a încheia un contract pe piaţa concurenţială cu furnizorul lor, urmând ca preţul din oferta concurenţială să se aplice de la 1 ianuarie.

Practic, facturile pe primele trei luni vor fi regularizate, însă acest lucru se va întâmpla doar în cazul în care consumatorul rămâne la furnizorul actual, ceea ce ar putea afecta concurenţa în piaţă, potrivit unor specialişti.

„Am lansat proiectul în dezbatere publică tocmai pentru a lămuri aceste lucruri. Oricine are propuneri şi observaţii are termen să le trimită până pe 14 ianuarie. În altă ordine de idei, ANRE are un Colegiu Consultativ în care există şi un reprezentant al Consiliului Concurenţei. Orice ordin trece şi prin Consiliul Consultativ, deci ajunge la cunoştinţa Consiliului Concurenţei, care are posibilitatea să ridice aceste probleme şi chiar sunt binevenite orice păreri. Deci, vom analiza împreună cu Consiliul Concurenţei şi cu juriştii noştri aceste aspecte”, a arătat Bege.