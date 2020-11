ANRE a desemnat cinci furnizori de ultimă instanţă de gaze naturale

O surpriză mare este faptul că Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a desemnat cinci furnizori de ultimă instanţă (FUI) care vor asigura alimentarea cu gaze a clienţilor care nu mai au furnizor sau contract. Cei cinci FUI de gaze naturale sunt: CEZ Vânzare S.A., CIS Gaz S.A., Electrica Furnizare S.A., Engie România S.A., Premier Energy S.R.L. Surpriza este absenţa din această listă a E.On Energie România, unul dintre cei doi mari funizori de gaze naturale, alături de Engie.

ANRE a elaborat încă din vară un ordin pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă pentru gaze naturale. În prima fază, ANRE a aşteaptat furnizori care să dorească s[ devină FUI la cererea lor, dacă îndeplinesc anumite condiţii de calificare (cel puţin 2.000 de locuri de consum, licenţă activă de cel puţin doi ani, rating financiar minimum 5, etc). Dacă nu se ajungea la cel puţin cinci astfel de cereri, ANRE avea posibilitatea să impună din oficiu unul sau mai mulţi FUI pe baza “criteriului capabilităţii maxime, respectiv în ordinea descrescătoare a cotei totale maxime de piaţă a furnizorilor de gaze naturale”. Ceea ce înseamnă că, dacă nu era nimeni interesat, Engie şi E.On ar fi devenit cu siguranţă FUI, dar nu a fost cazul, pentru că deja există cinci furnizori care au dorit să devină FUI. Odată desemnaţi, aceşti FUI vor putea prelua automat orice client care fie nu a găsit un furnizor alternativ din motive care nu-i sunt imputabile lui, fie furnizorul lui are probleme (nu mai are licenţă, nu are contract de echilibrare, nu mai are contract cu distribuitorul, etc). Ei vor furniza temporar, în regim de ultimă instanţă, gaze către acest client până când acesta va semna un nou contract concurenţial cu un nou furnizor de gaze.