ANPC a amendat cu 450.000 de lei companiile din energie care au emis facturi ilegale persoanelor fizice

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi în valoare de 450.000 de lei unui număr de 27 de companii furnizoare de electricitate şi de gaze naturale, în cadrul controalelor derulate de Comandamentul pentru Energie al instituţiei în perioada 6-13 ianuarie.

ANPC înfiinţează Comandamentul pentru Energie, ca urmare a numărului mare de reclamaţii depuse de cetăţeni în contextul facturării consumului de energie electrică şi de gaze naturale către consumatorii persoane fizice.

În această primă săptămână a controalelor, comisarii ANPC au verificat 72 de puncte de lucru ale operatorilor economici furnizori de energie din întreaga ţară: CEZ Vânzare SA, Distrigaz Sud Reţele, Engie România, RCS & RDS SA, Enel Energie Muntenia, Electrica Furnizare SA, Digi Energy, Pado Group Infrastructures SRL, E.ON Energie România SA, Euro Seven Industry SRL, Restart Energy One SRL, Gaz Vest, Megaconstruct SA, Gazmir Iaşi SRL, Grenerg SRL, Res Energy Solutions SA, Distrigaz Vest SA, CPL Concordia România SRL, CIS Gaz SA, Speakover Romance SRL, Premier Energy SRL, Gaz Nord Est Hârlău, Prisma Serv Company SRL, Gaz Est SA, Prisma Gaz SRL, MVM Trade Energy Plus SRL, Nova Power, Electric & Gaz Power Trade SRL, SST Group Transilvania SRL, Nord Gaz SRL.

În afară de amenzi, ANPC a dispus furnizorilor la care s-au constatat abateri să recalculeze toate facturile care nu respectă prevederile legii. Totodată, ANPC a emis 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte în raport cu consumatorii.

Printre cele mai importante abateri constatate se numără: neaplicarea plafonării şi compensării preţurilor conform OUG 118/2021 începând cu 01.11.2021; tabelul privind consumul de energie electrică de pe site-ul companiei nu cuprinde consumul zilnic de referinţă, inclusiv marja de 10%; informările privind compensarea facturilor de energie electrică şi gaze naturale transmise clienţilor nu conţin elementele din care este compus preţul la care se aplică compensarea; nerestituirea la termen a avansului achitat la trecerea la alt furnizor; nerespectarea termenului de răspuns la solicitările petenţilor de încheiere a contractelor de furnizare pentru energie electrică şi gaze naturale, punând consumatorii în situaţia de a nu cunoaşte statusul contractului o perioadă de până la 60 de zile.

Totodată, ANPC a mai constatat următoarele abateri: contractele emise nu conţin preţul serviciilor din preţul gazului, doar preţul total, astfel încât consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al compensării acordate; diferenţe de preţ între 2 notificări privind preţul emis de operatorul economic unui consumator; împiedicarea sub orice formă a comisarilor ANPC de a exercita atribuţiile de serviciu; nerespectarea termenului de răspuns; procedură nesigură; operatorul economic nu s-a asigurat că notificările privind majorările de preţ au fost primite de consumatori; practică comercială incorectă; majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative.