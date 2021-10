ANPC: 38 de companii din energie au încălcat legislaţia în luna septembrie

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a derulat controale la 92 de companii din sectorul energetic în luna septembrie şi a constatat că 38 dintre ele au încălcat legislaţia, a declarat Claudiu Dolot, preşedintele instituţiei. El a fost audiat în Comisia parlamentară de anchetă privind cauzele preţurilor mari la energie.

„De când au început să crească facturile am primit foarte multe reclamaţii pe adresa ANPC – a spus Dolot, citat de Agerpres. În 38 de cazuri am constatat abateri şi am dat 39 de sancţiuni, 21 fiind amenzi. Amenzile pe care le dă ANPC nu sunt în cuantum foarte mare, însă avem măsuri care trebuie aplicate şi acestea sunt cele mai importante.

O practică des întâlnită este publicitatea mincinoasă. Firmele spuneau în media şi în reclame că au preţul cel mai bun, dar când intrai pe comparatorul de preţuri de la ANRE de fapt erau pe locul 5-6.

O altă măsură abuzivă a firmelor este modificarea preţului din contract în timpul derulării acestuia, chiar dacă, la semnarea contractului, compania a oferit un preţ fix. Mă refer la furnizorii care garantau un an preţul fix, apoi după câteva luni şi-au dat seama că nu mai pot susţine acel preţ şi au făcut adrese prin care îi anunţă pe clienţi că li se va modifica preţul.

Preţul final din ofertă trebuie să fie cu toate taxele incluse, însă în unele oferte făcute consumatorilor au existat anumite tarife, taxe care nu erau precizate, iar consumatorii nu cunoşteau preţul final”.