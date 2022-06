Aniversare: 30 de ani de Consiliu local la Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare a aniversat joi, 9 iunie, la Casa Meşteşugarilor, 30 de ani de la înfiinţarea în anul 1992 a Consiliul Local Satu Mare.

În semn de apreciere pentru contibuţia pe care au avut-o la dezvoltarea oraşului, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a acordat diplome ProUrbe tuturor foştilor şi actualilor consilieri locali, precum şi primarilor care au ocupat această funcţie începând cu 1992.

„Aniversăm azi 30 de ani de la constituirea şi validarea în 1992 a Consiliul Local Satu Mare. Îi onorăm azi pe toţi cei care s-au pus în slujba sătmărenilor, e forma noastră de mulţumire, în numele comunităţii noastre, pentru contribuţia pe care aţi avut-o şi o aveţi la ceea ce înseamnă astăzi municipiul Satu Mare.

Doresc să vă mulţumesc Dumneavoastră, foşti şi actuali consilieri municipali, primari şi viceprimari ai municipiului Satu Mare, tuturor celor care au susţinut dezvoltarea municipiul Satu Mare în aceşti 30 de ani.

Ţin să le mulţumesc şi sătmărenilor, care au fost cei mai importanţi parteneri ai noştri. Fără acest partener – sătmăreanul, nu am fi reuşit să realizăm nimic.

Pentru mine Consiliul Local înseamnă foarte mult. Din 2004, am fost onorat ca sătmărenii să-mi încredinţeze un mandat de consilier local la fiecare rundă de alegeri.

Îmi amintesc legăturile strânse care existau în primul meu mandat de consilier, când după şedinţe continuam discuţiile la Restaurantul Central. În toţi aceşti ani am avut colegi care mi-au fost modele, mentori, prieteni. La 30 de ani distanţă de acest moment istoric, Satu Mare este mai mult decât un oraş, este o comunitate de care suntem mândri, pe care dorim să o dezvoltăm.

Noi ştim foarte bine că sătmărenii au reuşit de-alungul anilor să găsească scopul comun şi binele comun. Sătmărenii au făcut mereu lucruri extraordinare şi aceste realizări au fost rodul întregii comunităţi.

Toată această creştere nu a venit însă de nicaieri. Dumneavoastră aţi avut răbdare, aţi înţeles că schimbările nu se întâmplă peste noapte şi aţi fost parte activă din această transformare minunată a oraşului.

Ne-am aflat în situaţii dificile şi în trecut, trebuie să vedem cum am iesit din aceste şi ce învăţăminte putem trage pentru a trece şi peste problemele cu care ne confruntăm în prezent.

Acesta e Satu Mare, ne definim unii prin alţii, suntem unii lângă alţii, am crescut împreună. Trecutul ne obligă, prezentul ne ajută, iar cu sprijinul vostru, viitorul nu poate fi decât de partea noastră!

În semn de recunoştintă, vă oferim un album cu municipiul Satu Mare, care cuprinde dezvoltarea oraşului nostru în ultimii 30 de ani, un fanion cu drapelul municipiului şi o diplomă de onoare”, a spus primarul municipiului, Kereskényi Gábor, în cadrul evenimentului.