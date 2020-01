Anii electorali, anii cadourilor electorale

Cele două subiecte care ocupă cu totul spaţiul dezbaterii publice – anticipatele şi alegerea primarilor din două tururi – nu pot înlocui cu totul restul problemelor. Şi nu sunt puţine. PSD mizează pe problemele de ordin social. Propunând majorări mai presus de posibilităţile bugetului, social democraţii şi-au asigurat un canal spre electorat. În forul lui intim, PSD îşi doreşte ca guvernul PNL să nu poată asigura dublarea alocaţiilor, să nu poată majora punctul de pensie cu 40% din septembrie.

În general, PSD îşi doreşte ca PNL să nu poată face nimic, să eşueze în tot. Dorinţa PNL de a organiza alegeri anticipate este în strânsă relaţie cu fostul program al PSD pe care nu-l poate pune în practică.

Nu l-ar fi putut pune în practică nici guvernul PSD, însă social democraţii ignorau situaţia reală din economie. Încă din programul electoral din 2016, din timpul lui Liviu Dragnea, şi-au propus nişte ţinte sociale foarte sus pentru a atrage populaţia pauperă.

Un astfel de program a avut succes. PSD a obţinut un rezultat uriaş la alegerile parlamentare din 2016. Acelaşi program l-au umflat şi, l-au pasat, ca pe o găină moartă, în grădina PNL.

Există opinia că într-un an electoral nu se pot face reforme. Nu se pot face restructurări, nu se pot tăia drepturi câştigate, deşi pe nedrept, aşa cum sunt pensiile speciale. Un an electoral este un an al cadourilor electorale.

Nu doar guvernele împart cadouri în anii electorali. Când se apropie alegerile primarii din toată ţara încep să iasă din birouri, sunt atenţi cu alegătorii, încep să măture prin localitate, repară gropile, îşi deschid caietele de promisiuni pentru viitor.

Dezbaterea pe modul în care se vor face alegerile îi cam încurcă pe domnii primari în funcţie. Indiferent de ce au făcut sau nu au făcut, alegerea dintr-un tur îi avantajează pe toţi.

Una este să te confrunţi dintr-un tur cu şase-şapte-zece contracandidaţi şi alta este să intri în turul final cu un singur contracandidat.

O confruntare unu la unu este ca o finală la un campionat de fotbal. De ce să îţi doreşti alegeri din două tururi? Nu există niciun avantaj pentru primarii în funcţie, indiferent din ce partid fac parte.

Parlamentarii chemaţi să voteze schimbarea legislaţiei reprezintă voinţa colegilor din teritoriu. Dacă ar fi fost un simplu vot în parlament, rezultatul ar fi fost previzibil: se vota pentru alegerea primarilor dintr-un singur tur.

Partidele mici au forţat PNL-ul să schimbe modul de alegere a primarilor. Pentru ele se iveşte o şansă nu doar de a câştiga câteva funcţii, ci şi de a se poziţiona faţă de partidele mari, prin negocierile de după primul tur.

Candidaţii care vor intra în finală se vor vedea obligaţi să-şi introducă în program, în schimbul susţinerii, puncte din programul acestora.

Alegerea din două tururi este superioară alegerii primarilor dintr-un singur tur din toate punctele de vedere. Pentru partidele mari, pentru primarii lor, sunt numai dezavantaje. Un caz aparte îl constituie UDMR. Kelemen Hunor afirmă că UDMR va pierde până la 20% din primari, în cazul alegerii din două tururi. Acesta este motivul pentru care votează alături de PSD moţiunea de cenzură. Aşadar, este posibil ca guvernul PNL să cadă şi din cauza primarului UDMR din Satu Mare, ca să dăm un singur exemplu.

Săptămâna aceasta se va dezlega misterul: cade guvernul şi câştigă primarii sau nu cade guvernul şi câştigă democraţia.

Cât despre cadourile obişnuite în anii alectorali, anul acesta baba cu colacii electorali va fi ceva mai zgârcită.