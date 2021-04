Angajaţii centrelor turistice din judeţ s-au reorientat către alte activităţi

Agenţii de turism fie au primit atribuţii în cadrul primăriilor, fie au găsit alte modalităţi de promovare, în mediul on-line

Extrem de afectaţi de restricţiile impuse în această perioadă au fost nu numai turiştii, ci şi angajaţii din acest sector. Este vorba în special de agenţii de turism din cadrul centrelor de informare aflate în subordinea primăriilor.

Aceştia caută, pe cât posibil, revenirea la normalitate în ce priveşte activitatea de promovare a obiectivelor de care răspund, precum şi menţinerea unui volum de muncă similar celui anterior pandemiei, acolo unde acesta a scăzut dramatic.

Dacă în Uniunea Europeană, numărul de cazări în unităţile turistice au scăzut la jumătate, în ce priveşte situaţia pentru judeţul Satu Mare, lucrurile fie stau aproape la fel de bine, ca în anul 2019, fie situaţia s-a schimbat destul de dramatic.

În unele zone ale judeţului, fluxul de turişti a scăzut chiar şi cu 90%, angajaţii centrului de informare turistică primind sarcini în cadrul primăriei în subordinea căruia se află, cum ar fi: întocmirea diferitelor tipuri de documente, realizarea sau completarea de registre, sau elaborarea unor proiecte, pentru cei care deţin competenţele necesare etc.

Agenţi de turism cu sarcini de back office în cadrul Primăriei Târşolţ

Având în vedere că numărul de turişti a scăzut dramatic în localităţile Boineşti, Bixad, Cămărzana, Târşolţ şi Aliceni, cei doi agenţi de turism de la Centrul de Informare Turistică Târşolţ, au fost redirecţionaţi către activităţi de back office, în cadrul Primăriei în subordinea căreia se află centrul.

Întrebată dacă Centrul din Târşolţ a fost afectat de pandemie, agentul de turism Corina S. a răspuns afirmativ.

„Turişti nu au fost. Nu s-au ţinut activităţi pentru promovarea obiectivelor turistice, pentru că nu aveam pentru cine. Clar s-a observat o diminuare a numărului de turişti. În 2020 au fost maxim 10, iar în 2019, au fost aproximativ 100. Deci 90% este procentul cu care a scăzut numărul celor interesaţi să ne viziteze”, a explicat agentul de turism C. S.

Cele două angajate lucrează, în continuare, cu normă întreagă, însă acum au atribuţii care nu ţin neapărat de responsabilităţile care le revin în mod normal.

„Am primit atribuţii de completare a Registrului Agricol, completare acte, completare adeverinţe, un fel de back office, vii cumva în ajutorul celorlalţi. Lucrăm pe toate domeniile posibile. Eu de exemplu, lucrez pe partea de achiziţii, dar de mai mult timp, nu de acum de când este pandemia.

Colega mea, pe lângă Serviciul de Taxe şi Impozite, a avut de pus la punct alte documente. Facem tot felul de statistici cerute de Prefectură. Ne mai ocupăm de proiecte de implementare. Ţinem evidenţa contractelor şi facem tot ce trebuie pentru a ne ajuta ceilalţi colegi care au mai mult de muncă”, a mai explicat agentul C. S.

Pentru anul 2020, acest centru nu are niciun eveniment programat, din motive lesne de înţeles, dar se speră că va fi posibilă organizarea celei de-a doua ediţii a Festivalului-Concurs „Ţara Oaşului”, prima fiind una extraordinar de reuşită. S-a observat implicarea şi dăruirea tuturor celor care au contribuit la punerea în secnă a acestui mare eveniment, unde s-a acordat o atenţie deosebită de la primul până la ultimul detaliu.

„Pentru anul 2020 nu avem programat niciun eveniment, dar sperăm să putem să organizăm Festivalul „Ţara Oaşului”. Nici măcar în condiţii restrânse nu putem să-l facem, deoarece nu avem cum să limităm numărul de participanţi. Fiecare şi-ar aduce un prieten, o rudă şi este practic imposibil de organizat în aceste condiţii”, a explicat agentul de turism.

Activităţile de promovare a obiectivelor s-au mutat în mediul on-line la Centrul de la Medieşu Aurit

Centrul de Informare Turistică Medieşu Aurit răspunde de localităţile: Medieş, Apa, Oraşu Nou, Călineşti Oaş şi Livada. Situaţia la acest centru este una destul de bună în ce priveşte fluxul de turişti care au beneficiat de serviciile sale. „Programul este de la 08:00 – 16:00, dar este şi în funcţie de sosirea grupurilor de turişti. Acum pot să spun că s-a cam micit numărul lor.

De aceea, nu mă deranjează dacă mă duc sâmbăta, duminica, atunci când este nevoie. Normal că a afectat pandemia vizitarea obiectivelor turistice, dar pe partea elevilor, care nu au mai putut călători cu autobuse, autocare. Pe partea cealtă, am rămas plăcut surprins în anul 2020 că au început să vină în mod izolat perechi de tineri, care vrând să iasă la o plimbare, au vizitat castelul Lonia şi Cuptoarele Dacice”, a explicat agentul de turism Marius Chiş.

Acesta a precizat că toate grupurile mari s-au transformat în mai multe şi mai mici. În 2020 au fost în jur de 450 de turişti, în grupuri organizate, iar în 2019 au fost cam 650.

Un procent important din totalul vizitatorilor erau elevi, sosiţi cu autocarele, de exemplu în cadrul Şcolii Altfel, deci în mod organizat.

„Cel mai mult am insistat pe Cuptoarele Dacice, care este cel mai mare sit arheologic din Europa şi în acelaşi timp şi Castelul Lonia, care este o construcţie impunătoare a fostului baron Sigismund de Lonia.

Pentru a înlocui partea de inactivitate, ca să spunem aşa, am făcut promovare on-line, ceea ce constă în nişte filmuleţe-documentar, şi de prezentare, pe care le-am realizat cu o periodicitate anume. Adică nu neaparat unul la trei luni, deci am făcut filmuleţe de promovare a acestor obiective turistice şi chiar anumite interviuri, cu ocazia săpăturilor pe care le execută Muzeul, de exemplu la Cuproarele Dacice. În plus de asta, suplimentar faţă de ceea ce trebuie să fac, gestionarea site-ului comunei, precum şi a paginii de FaceBook a comunei şi participarea cu tot ce îmi stă în putinţă în organizarea unor spectacole on-line, care s-au desfăşurat şi se continuă la Medieşu Aurit. A se vedea „1 decembrie 2020″, spectacol făcut la Medieşu Aurit şi gestionat on-line exclusiv de mine”, a mai precizat Marius Chiş.

Centrul de Informare Turistică Medieşu Aurit are în vedere şi organizarea unui festival geto-dacic, în măsura în care pandemia va permite acest lucru. Există speranţe a fi organizat anul acesta, în măsura în care se vor ridica restricţiile actuale. Este vorba despre luna septembrie, a mai explicat agentul de turism.

La Tăşnad s-au intensificat acţiunile de promovare în teren

Unul dintre centrele de informare turistică unde fluxul de muncă a rămas aproape acelaşi a fost cel din oraşul Tăşnad. Chiar dacă în 2020 au fost mai puţini turişti comparativ cu 2019, munca celor doi agenţi angajaţi a rămas constantă, atât în ce priveşte volumul, cât şi specificul acesteia.

„În 2020 au fost mai puţini turişti decât în 2019, e ceva normal, datorită restricţiilor. Pragul Centrului de Informare Turistică a fost trecut, în 2020 de 1500 de persoane. Intră la noi pentru informaţii de cazare, pentru informaţii legate de ştrand, vor să ştie ce mai pot vizita în zonă, dar majoritatea sunt pentru cazare, dacă sunt baze de tratament, hoteluri care au piscine interioare, dece pentru întrebări de genul acesta. În 2019 au fost 3800 de turişti au beneficiat de serviciile Centrului de Informare Turistică Tăşnad”, a menţionat Denisa Corondan, agent al Centrului.

La Tăşnad sunt angajaţi doi agenţi de turism, dar volumul de muncă al acestora a rămas la fel, chiar dacă numărul de turişti a scăzut cu mai mult de jumătate faţă de anii obişnuiţi, orientându-se astfel către alte activităţi care însă ţin tot de promovarea obiectivelor turistice.

„Nu am primit atribuţii în cadrul Primăriei Tăşnad. Noi am fost tot timpul aici la Centrul de Informare şi am mai mers prin ştrand, le-am ajutat pe colegele din ştrand şi am informat turiştii. Deci în toată perioada respectivă de restricţii nu ne-au venit turiştii fizic în centru, dar ne-au sunat încontinuu. Ne-au sunat, noi le spuneam toate informaţiile de program, de funcţionare a piscinei, vă daţi seama că în perioada aceea toată lumea era în izolare, se plictisea acasă.

Am avut şi turişti care au venit din localităţi carantinate, nu ştiu cum au reuşit să ajungă dar au venit şi aceia nu aveau acceptul la noi la ştrand. Verificam turişti, să nu avem probleme, am verificat localităţi carantinate, oricum am avut o activitate intensă, nu în cadrul Primăriei, ci în cadrul ştrandului”, a explicat agentul de turism Denisa Corondan.

Se lucrează în prezent la organizarea de trasee turistice în zonă, la promovarea de obiective turistice şi includerea lor în circuite pentru ca vizitatorii să aibă un acces cât mai facil la acestea. După cum a mai menţionat Denisa Corondan, prima activitate a centrului este de informare a turiştilor, în ce priveşte unităţile de cazare, cu toate obiectivele turistice din zonă: ştrandul, bisericile ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, casa de tip-muzeu, conacul nobiliar în care funcţionează Muzeul Orăşenesc etc.