Andronic va fi audiat în Comisia SRI pe tema dezvăluirilor legate de alegerile din 2009

Comisia SRI a apreciat ca utilă invitarea lui Dan Andronic la audieri, săptămâna viitoare, pentru a prezenta date şi informaţii precise despre articolul său cu privire la alegerile din 2009, a precizat, marţi, preşedintele Comisiei SRI, Adrian Ţuţuianu.

„În legătură cu afirmaţiile făcute de un jurnalist, Dan Andronic, într-o publicaţie, după îndelungi consultări am constatat cu toţii că nu avem în articolul publicat elemente suficiente care să ne contureze implicarea SRI în procesul electoral, dar am considerat că este util să-l invităm pe Dan Andronic în cursul săptămânii viitoare la audieri pentru a veni cu date şi informaţii precise”, a spus Ţuţuianu, citat de Mediafax.

Potrivit acestuia, Comisia SRI va verifica doar ceea ce are legătură cu SRI.

„Suntem atenţi la tot ce se publică în presă legat de activitatea SRI şi a cadrelor acestui Serviciu. Nu ne-am propus în niciun moment să interferăm activitatea Comisiei cu activitatea altor instituţii ale statului. O implicare a SRI, a DNA, a altor instituţii din sistemul de securitate naţională sau de justiţie în procesul electoral ar fi foarte gravă şi lucrul ăsta nu ar face decât să submineze bazele democratice ale statului român”, a arătat Ţuţuianu.

Întrebat dacă ia în calcul invitarea şi a altor persoane la audieri, Ţuţuianu a răspuns: „Am spus că dacă există date şi informaţii concrete. Deocamdată avem o poveste care este ambalată frumos. Am recitit de mai multe ori articolul respectiv, dar nu am putut trage o concluzie. În schimb ştiu că există o preocupare a opiniei publice legat de acest subiect, după cum am spus, că o implicare a SRI în procesul electoral ar fi foarte gravă. Din aceste motive îl vom chema la audieri”.

„Dacă ne rezultă elemente concrete, vom merge mai departe, dacă nu ne rezultă elemente concrete şi rămânem în sfera afirmaţiilor generale fără niciun fel de indicii concrete, evident că vom clasa cauza pentru că nu avem de ce să pierdem vremea. Nu vreau să facem, ca la fotbal, ştiţi că uneori te duci după fente şi nu am vrea să facem asta. Mă aştept să ne spună concret, ce, cum, cine, unde, ce fel de activităţi. Nu este suficient doar să afirmi, trebuie să dai şi nişte elemente suficient de concrete”, a adăugat Ţuţuianu.

Jurnalistul Dan Andronic a publicat, luni, un articol în evz.ro, în care susţinea că în seara celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2009 a mers la locuinţa lui Gabriel Oprea, în calitate de consultant politic, unde se aflau, printre alţii, George Maior, şef al SRI la momentul respectiv, Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, şi Laura Codruţa Kovesi, la momentul acela procuror general al României. Dan Andronic scria că Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi erau preocupaţi, în seara alegerilor, de victoria lui Traian Băsescu.

Laura Codruţa Kovesi a refuzat, marţi, la Curtea de Apel Ploieşti să comenteze afirmaţiile jurnalistului. În replică, Andronic a precizat : „Nu comentează, aşa e când nu ai răspunsuri”.

Jurnalistul Dan Andronic a ajuns, marţi, la sediul DNA, pentru a fi audiat în dosarul în care sunt cercetate Ioana Băsescu şi Elena Udrea, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Andronic este însoţit de un avocat.

„Eu sunt personalitatea pe care o aşteptaţi. E Săptămâna Patimilor, trebuie să te aştepţi la tot”, a declarat Dan Andronic înainte de audieri.

Surse judiciare au declarat că jurnalistul este audiat în dosarul în care Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte al României, este cercetată pentru instigare la abuz în serviciu şi la spălare de bani, în legătură cu camoania electorală din anul 2009. Şi Elena Udrea este cercetată în acest dosar. Procurorii o acuză pe Elena Udrea că a fost cea care a realizat legătura dintre persoanele care obţineau banii pe cale nelegală şi prestatorii de servicii legate de campanie.

După audiere, jurnalistul a fost întrebat de reporteri dacă citaţia a fost primită înainte de a face dezvăluirile, acesta precizând: „Nu pot să vă spun, v-am mai spus că este Săptămâna Patimilor şi luaţi-o ca atare. Am început să scriu acum o lună şi jumătate, dacă credeţi că am primit citaţia acum o lună şi jumătate, vă înşelaţi. Primele dezvăluiri la care nici acum nu am răspuns, au fost făcute acum o lună şi jumătate.”