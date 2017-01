Andreea Paul: La mulți ani merituoși, dragi sătmăreni, mai relaxați, chiar și fiscal!

Cadoul meu pentru români în noul an este reducerea TVA la 19% de la 1 ianuarie 2017. Acesta este rezultatul muncii mele, a amendamentului pe care l-am depus la Codul Fiscal în anul 2015. Efectul reducerii cu încă un punct procentual echivalează cu circa 2 miliarde de lei rămase în buzunarul românilor. Am reușit să inițiez și să apăr această măsură de relaxare fiscală. Era cât pe ce să fie amânată cu încă un an pentru intrarea în vigoare.