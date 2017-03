Ancheta privind OUG 13 continuă pe infracţiuni

Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat sâmbătă că ancheta în cazul ordonanței de urgență nr. 13 continuă în legătură cu comiterea de infracţiuni, dar nu poate merge mai departe referitor la aspectele de oportunitate şi legalitate.

Precizările ministrului vin în contextul publicării de către Curtea Constituțională a motigvîrii deciziei luate pe 27 februarie cu privire la conflictul juridic dintre DNA şi Guvern în cazul anchetei referitoare la adoptarea OUG 13.

„Procurorii își vor continua ancheta, pentru a finaliza respectivul dosar, a da o soluție temeinică și legală. Procurorii nu vor mai urmări aspectele de oportunitate ale adoptării ordonanței de urgență, că la ea ne referim acum, și pe viitor al adoptării unui act normativ, de principiu. Ancheta continuă pe infracțiuni pe fapte prevăzute de Codul Penal sau într-o lege specială, dar nu poate continua pe împrejurări legate de oportunitate, circumstanțe, împrejurări, legalitate, constituționalitate”, a declarat ministrul Justiției.

Totodată, Tudorel Toader a anunțat că a prezentat Comisiei de la Veneţia, al cărei membru titular este, un raport privind evoluţiile constituţionale şi legislative recente din România.

„Preşedintele Comisiei de la Veneţia mi-a adresat invitaţia de a face o prezentare în plenul Comisiei priind evoluţiile constituţionale, legislative, recente din România. Am făcut această prezentare, acest raport. Despre ce puteam să vorbesc? OUG 13 cu legea de respingere, OUG 14 cu legea de aprobare, despre atitudinea civică, protestele care au însoţit aceste evenimente legislative, despre decizia CCR care a fost publicată ieri (vineri – n.r.) în Monitorul Oficial. Aşadar, am prezentat conţinutul actelor normative, efectele juridice pe care acestea le-au produs sau le produc încă şi consecinţele sociale pe care le-au generat. (…) De ce consider că raportul este util şi era necesar? Pentru o bună informare a Comisiei Europene, a Consiliului Europei, a Comisiei de la Veneţia, pentru că numai comunicând corect şi la timp conţinutul şi evoluţiile la care m-am referit şi evaluările noastre pot fi obiective în acord cu realităţile sociale şi juridice. Să nu uităm că avem MCV, România trebuia să răspundă la nişte standarde, la nişte condiţionalităţi, iar prezenţa mea aici o consider utilă, benefică din aceasta perspectivă”, a mai spus Tudorel Toader, potrivit digi24.

Judecătorii de la Curtea Constituițională au arătat în motivarea publicată vineri că ancheta procurorilor DNA legată de adoptarea OUG 13/2017 nu intra în competenţele procurorilor, deoarece aceştia nu pot face cercetări privind oportunitatea şi legalitatea unui act normativ adoptat de legiuitor.