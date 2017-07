Anchetă pentru dublul standard: Alimente mai slabe calitativ în România decât în Vest

Ministerul Agriculturii a anunţat rezultatele în cazul anchetei privind dublul standard al alimentelor. Potrivit lui Petre Daea, nouă dintre cele 29 de alimente testate au o calitate mai slabă în România faţă de Occident. Ministrul a anunţat că va trimite rezultatele Comisie Europene, informează B1 TV.

”Nu pot să fac comparaţie dacă nu am acces acelaşi produs, realizat de acelaşi producător. Am socotit necesar să informăm Comisia Europeană că nu dispunem de proceduri ca să determinăm standardul dublu de calitate. Am informat Comisia Europeană că am făcut demersurile necesare pentru a putea ajunge la statele membre, pe piaţele lor pentru a preleva probe”, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Într-o intervenţie telefonică, Costel Caraş, preşedintele Sindicatului crescătorilor de taurine, a declarat că situaţia este foarte gravă şi l-a criticat pe ministrul Petre Daea pentru faptul că a refuzat să dea numele producătorilor care folosesc dublul standard.

”Mi s-a părut că domnul ministru Daea parcă este scalvul Comisiei Europene, angajatul Comisiei Europene, nu ministrul Agriculturii din România, pentru că, cu aşa o frică prezenta… (…) E foarte rău ce se întâmplă, într-adevăr este un dublu standard pentru că cea mai importantă pisă în toată analiza asta este faptul că produsele sunt identice, adică eticheta este identică, ambalajul este identic, producătorul este acelaşi iar faptul că într-o conservă de carne se găseşte mai puţină carne la conservele din România decât din Vest, sigur că spune clar că este un dublu standard. (…) Mi se pare o extrem de mare jignire adusă unor cetăţeni ai UE.

Ce m-a spurprins în conferinţa de presă este că ministrul Daea a afirmat că nu poate să dea numele producătorilor care se ocupă cu hoţiile astea faţă de români. În schimb, fără să aibă probe ştiinţifice, când au avut anumite suspiciuni faţă de producătorii români s-au urcat cu picioarele pe ei şi i-au distrus”, a spus Costel Caraş.

La rândul său, Sorin Mierlea, preşedintele Infocons, a spus că dublul standard este o plamă dată principiilor europene.

”Noi vom ieşi cu nişte studii şi teste comparative în următoarea perioadă. Am făcut teste şi pe produse de îngrijire corporală, şi pe produse de îngrijire a casei şi majoritatea din acestea au un dublu standard. Acest dublu standard nu este ceva ilegal, ci, în primul rând, este o problemă de palmă dată pe conceptul şi pe principiile europene. Din această perspectivă, eu aştept ca atât ministrul Agriculturii, cât şi autorităţile publice din România, la nivelul prim-ministrului, să ia poziţie oficială către organismele de la Breuxelles pentru a grăbi această reglementare”, a declarat Mierlea.

Rezultatele oficiale ale analizelor

Studiul comparativ realizat pe alimente susceptibile de dublu standard a scos în evidenţă diferenţe la nouă dintre cele 29 de probe analizate, a declarat, miercuri, Rodica Tănăsuică, director al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară. „La Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din Bucureşti, institut aflat în subordinea Autorităţii Sanitar Veterinare, au fost recepţionate un număr de 29 de probe prelevate de pe piaţa românească. Acelaşi număr de 29 de probe corespunzătoare au fost recoltate din piaţa Uniunii Europene din diverse categorii, probele fiind identice. Categoriile de produse care au fost recepţionate la institut sunt următoarele: nouă probe de brânzeturi, două probe de unt, o probă de smântână, şapte probe de şuncă, trei probe de cârnaţi, o probă de cremvurşti, trei probe de conserve de peşte, două probe de pateu de ficat şi o probă de ciocolată. Probele au fost recepţionate în condiţii corespunzătoare îndeplinind toate cerinţele pentru a putea fi analizate în condiţii optime. Vreau să fac precizarea că Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară este institutul de referinţă al României pe produse de origine animală, pentru siguranţa alimentelor. Este recunoscut internaţional, fiind primul laborator acreditat din România începând cu anul 2002. Am procedat la analiza produselor şi am obţinut următoarele rezultate: din cele 29 de produse analizate am găsit diferenţe la 9 dintre acestea”, a spus Tănăsuică.

Datele prezentate de către specialista Institutului arată diferenţe faţă de valorile calorice înscrise pe etichete, dar şi faţă de cele ale produselor din alte ţări, respectiv a nivelului proteinelor sau a conţinutului de grăsime, dar şi pentru clorură de sodiu şi aditivi alimentari. Astfel, conform datelor centralizate, pentru parizer de porc valoarea declarată de către producător pe etichetă era de 279 kcal/100 de grame, în schimb valoarea obţinută în România se situa la 259,09 kcal/100 g, iar cea pentru Uniunea Europeană la 274,32 kcal/100 g.

Totodată, în cazul baconului cuburi, valoarea declarată pe etichetă era de 233 kcal/100 g, în timp ce valoarea din România ajungea la 278,55 kcal/100 g, iar cea pentru UE la 192,14 kcal/100 g.

Valoarea analizelor de laborator se ridică la 7.206 de lei, la care se adaugă cheltuielile de deplasare ale specialiştilor, de 32.884 de lei.