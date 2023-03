Analiştii CFA România anticipează o depreciere a monedei naţionale până la 5,0390 lei/euro şi o rată a inflaţiei de 8,62%

Indicatorul de Încredere Macroeconomică, realizat de Asociaţia CFA România, organiza\ie a profesioni;tilor `n investi\ii, s-a majorat cu 9,9 puncte, în luna februarie a acestui an, până la valoarea de 53,2 puncte, iar anticipaţiile pentru cursul de schimb relevă o depreciere a leului faţă de euro, cu o valoare de peste 5 lei, respectiv o rată a inflaţiei de 8,62%, în următoarele 12 luni.

„Pe fondul ştirilor pozitive de reducere a preţurilor diverselor tipuri de energie, şi revizuirea în sens crescător a proiecţiilor de creştere economică atât în economiile dezvoltate cât şi în ţările emergente, Indicatorul de Încredere al CFA România şi-a continut creşterea. În luna februarie, Indicatorul a marcat o creştere semnificativă a ambelor sale componente. Un alt impact al scăderii preţurilor energiei este reducerea anticipaţiilor inflaţioniste la minimul ultimelor 10 luni”, a declarat Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte al CFA România.

În ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, 81% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni a rămas sub valoarea de 5 lei pentru un euro fiind de 4,9815 lei, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0390 lei pentru un euro.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 52% dintre participanţi anticipează o stabilitate a acestora în timp ce 43% dintre participaţi anticipează o scădere în următoarele 12 luni.

De asemenea, 62% consideră că preţurile actuale sunt supraevaluate, iar 33% că sunt corect evaluate. Valoarea medie a anticipaţiilor pentru deficitul bugetului de stat din acest an a urcat la 5,1%. Pentru anul 2023 valoarea anticipată de creştere a PIB real a crescut faţă de exerciţiul anterior la 2,4%. Datoria publică în PIB este anticipată să se majoreze la 57% în următoarele 12 luni.

Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 11 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.