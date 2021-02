Analia Selis şi pianistul Mariano Castro susţin două concerte la Filarmonică

Săptămâna aceasta pe scena Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” va urca binecunoscuta cântăreaţă Analia Selis alături de pianistul Mariano Castro.

Prezenţă obişnuită a publicului meloman sătmărean în ultimii ani, argentinianca Analia Selis va celebra printr-un concert aniversar, 150 de ani de la naşterea renumitului compozitor sud-american Astor Piazzolla alături de orchestra simfonică sătmăreană. Aflată pe podiumul câştigătorilor ediţiei 2004 a Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, Analia Selis a fost o prezenţă constantă în peisajul muzical românesc în special prin muzica latino-pop şi prin proiectele simfonice în care a fost implicată. Astfel în anul 2015 a lansat proiectul „Tango Simfonic”, tango aranjat pentru orchestră de cameră, pian şi voce, cântând în colaborare cu cele mai importante filarmonici din România. În anul 2016 devine membru al ansamblului „ArgEnTango” alături de patru mari muzicieni (Răzvan Suma – violoncel, Rafael Butaru – vioară, Mariano Castro – pian şi Omar Massa – bandoneon). Invitată în Germania în anul 2018, Analia a participat la Kammermusiktage Barth Festival, cu proiectul ArgEnTango, iar în luna august a susţinut două concerte de Tango Simfonic în Elveţia, în oraşele Biel şi Solothurn, alături de Sinfonie Orchestre Biel-Solothurn sub bagheta dirijorului Kaspar Zehnder. În prezent continuă să promoveze tangoul argentinian atât în România cât şi în Europa fiind invitată anul aceasta în Lituania, Elveţia si Cehia.

Muzician complex, pianist, chitarist, compozitor, orchestrator, solist sau membru în diferite formaţii, Mariano José Castro, argentinian din Buenos Aires s-a stabilit din 2013 în România. A adus cu el vasta sa cultură muzicală, un statut recunoscut la nivel mondial şi o mare bucurie de a cânta. În cariera sa de interpret la pian sau chitară, abordează diferite stiluri muzicale, cântând alături de formaţii de tango, jazz, rock şi muzică clasică, şi ca solist. Are activ peste 30 de turnee internaţionale in diferite oraşe din Statele Unite, Canada, Brazilia, Ecuador, Italia, Elveţia, Germania, Romania, Franţa, Rusia, Portugalia, Polonia, Spania, Danemarca, Bulgaria, Olanda, Cehia şi Lituania. Din anul 2008, şi pana 2016 când proiectul se închide, face parte din grupul Narcotango, care realizează o fuziune între tango, jazz şi muzică electronică. Împreună cu Narcotango, Mariano Castro în triplă calitate – interpret, compozitor şi orchestrator – a fost nominalizat de două ori la Latin Grammy Awards (2009 şi 2010) la categoria „Cel mai bun album de tango”. În anul 2015 apare ca pianist solist alături de diferite orchestre filarmonice din Romania, precum Orchestra de Camera Radio (Bucureşti), Kamerata Kronstadt (Braşov), Filarmonica Târgu Mureş, Filarmonica „Paul Constantinescu”, între alte, în concertele intitulate „Tango Simfonic”, împreună cu cântăreaţa argentiniană Anlia Selis, aranjamentele muzicale fiind realizate integral de către Mariano Castro, peste 30 de concerte cu Orchestre Filarmonici din Romania, Elveţia, Cehia si Lituania in perioada 2015-2020.

Cei doi artişti vor susţine alături de orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” două concerte, unul joi 18 februarie de la ora 18.30 care va fi rezervat abonaţilor filarmonicii iar cel de-al doilea va avea loc vineri 19 februarie tot de la ora 18.30, la acesta intrarea se va face pe baza biletelor disponibile la casa de bilete a filarmonicii. Numărul spectatorilor va fi limitat de reglementările ce privesc măsurile de combatere a infecţiei cu virusul Sars-Cov-19.