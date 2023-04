ANAF: Peste 20.000 de oameni care au vândut în sistem online nu au depus nicio declaraţie

Peste 20.000 de oameni care au vândut în sistem online, cumulând împreună 2 miliarde de lei, nu au depus nicio declaraţie, a declarat, pe 11 aprilie, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuş, potrivit Agerpres.

„La primul termen de depunere a declaraţiei 395, cea pe care am implementat-o anul trecut – şi a fost depusă de firmele de curierat, din păcate, pe analizele pe care le-am făcut, am constatat nişte lucruri pe care noi le previzionam că se întâmplă. Foarte, foarte multe din vânzările în acest sistem online, prin aceste platforme – şi care au fost duse prin curier cu plata ramburs, nu au fost declarate sub nicio formă. Peste 20.000 de oameni care au vândut prin acest mecanism, cumulând împreună 2 miliarde de lei, nu au depus nicio declaraţie. Cea mai mare sumă a fost la o persoană care a vândut anul trecut de 44 milioane lei, produse cosmetice, fără să depună nicio declaraţie – şi pe care acum am identificat-o, pentru că toate plăţile au fost făcute prin ramburs. Este clar că este un loc în care se produce evaziune fiscală – plata aceasta cu numerar, inclusiv pentru comerţul online. Şi este încă un motiv care, pe noi, cei care stăm la această masă, ne-a convins că trebuie, împreună, să demarăm această campanie de plată cu cardul, care este în beneficiul tuturor”, a spus Lucian Heiuş, la conferinţa de lansare a Campaniei „Acceptă plata cu cardul”.

La începutul lunii martie, preşedintele ANAF declarase că inspectorii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit persoane fizice care au avut vânzări online de peste 1 milion de lei, într-o lună, menţionând că în acele cazuri este vorba despre evaziune fiscală.

„Le mulţumesc marilor firme de curierat că au depus această declaraţie (declaraţia 395, n.r.). Deja avem informaţii foarte clare şi sunt în pregătire nişte acţiuni ale Antifraudei pe aceste mecanisme. Vă spun că am descoperit persoane fizice care au avut vânzări online de peste 1 milion de lei într-o lună. Deci, acolo clar că este evaziune fiscală şi deja suntem în faza finală. Cred că la începutul lunii aprilie câteva zeci de asemenea persoane vor fi verificate de Antifraudă”, declara Lucian Heiuş, cu ocazia prezentării raportului de performanţă pe anul 2022.