An nu foarte bun pentru stuparii sătmăreni, din cauza îngheţului la flori



Cheltuielile apicultorilor au crescut, astfel că mierea se va scumpi

Apicultura este pentru mulţi români un mijloc de subzistenţă, iar pentru alţii, o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber. România a ocupat în anii trecuţi locul doi în Europa.

Potrivit informaţiilor oficiale, anul trecut, în România existau identificate 2.353.000 de familii de albine, efective care ne-au plasat pe locul doi în Uniunea Europeană, după Spania, 2.953.000 familii de albine. În ţara noastră, efectivele au fost însă în creştere faţă de 2020, cu 4,7%, de la 2.247.000 familii de albine.

Din păcate, după cum anunţa zilele trecute Ioan Fota, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine – ACA din România, condiţiile meteo nefavorabile, lipsa banilor pentru a asigura hrana necesară iernatului, au făcut să scadă îngrijorător numărul stupilor, chiar după ce unii apicultori au reuşit să readucă stupinele la efectivele anterioar, pe seama înmulţirii. În prezent, după cum spunea preşedintele Fota, în prisăcile româneşti sunt identificaţi puţin peste 1,5 milioane de stupi, la care se adaugă câteva zecii de mii, poate sute de mii care se regăsesc la stuparii de hobby, care deţin pentru destindere şi consum familial, poate între 5 şi 10 familii. Numărul acestora nu s-a cunoscut niciodată şi nu a contat prea mult în statistici.

Potrivit preşedintelui Fota, producţia de miere din acest an va fi redusă la 12.000 – 13.000 de tone din cauza secetei, mult sub media unui an bun, cum a fost 2015, când România a fost pe primul loc în Europa cu peste 32.000 de tone de miere, susţine preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea, citat de Agerpres.

Acesta a mai spus că, anul acesta, cheltuielile apicultorilor vor creşte cu 40-50%, cu 100 -150 de lei în plus faţă de anul trecut, şi acest lucru se va vedea în preţul mierii. “Legat de preţul mierii, la achiziţii, faţă de anul trecut, culmea a scăzut şi nu există piaţă anul acesta pentru miere. Adică anul acesta se exportă foarte, foarte puţin, iar piaţa internă este blocată pentru că a mai rămas ceva miere şi din anii trecuţi plus că intră miere din Ucraina, necontrolată”, a adăugat el.

În aceste condiţii, ACA a solicitat Ministerului Agriculturii un ajutor de minimis, de 20 de euro pe familie de albine, ajutor care ar putea veni la rectificare dacă vor exista fonduri suficiente.

Stuparii sătmărenii par mulţumiţi de producţia de miere, chiar dacă este sub aşteptări

Cel puţin peste 30.000 de familii de albine identificate în cadrul stupinelor din judeţul nostru reprezintă o picătură în oceanul naţional. Proprietarii acestor familii de albine sunt reuniţi în mai multe asociaţii, inclusiv în producţie ecologică şi tradiţională.

Din discuţiile avute cu Alin Andreescu (foto), preşedintele ACA Satu Mare, sezonul 2022 nu a fost pentru stuparii sătmăreni unul foarte bun, din diverse motive în unele zone melifere, precum `n cele cu salcâm, au fost flori distruse de îngheţ, fiind diminuată şi secreţia de nectar. Ceva mai bună s-a dovedit producţia de miere la rapiţă, dar şi la floarea-soarelui. Fără a emite pretenţii, în cazul familiilor bune, unii apicultori sătmăreni au înregistrat producţii de 40-45 de kilograme de miere marfă pe familie, cu mult sub cantităţile din anii buni. Marea problemă a apicultorilor este valorificarea mierii la preţuri bune. Concurenţa este mare, foarte mare şi pe seama unor importuri din Ucraina şi chiar din China, în vreme ce costurile de producere a mierii au crescut mult în acest an, comparativ cu anii precedenţi. Mierea autohtonă o să aibă un preţ mai mare, comparativ cu cel de până acum.