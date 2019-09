Americanca Bernice Mosby vine la CSM Satu Mare

Ea a evoluat în campionate tari din 3 continente, inclusiv WNBA

Echipa de baschet de la CSM Satu Mare și-a completat lotul pentru sezonul 2019-2020 odată cu sosirea americancei Bernice Mosby. Ea va fi a patra stranieră, alături de Brittany Denson, Maja Miljkovic și Iulia Gladkova. Poziția ei în teren este de extremă.

Bernice Mosby a jucat sezonul trecut în prima ligă chineză pentru Jiangsu Phoenix, având medii de 15,3 puncte și 7,6 recuperări pe meci, și în puternica primă ligă a Turciei pentru Izmit Belediyespor cu medii de 15,9 puncte și 7.6 recuperări.

Bernice a mai evoluat înTurcia (2 sezoane), Spania (4 sezoane, în ultimul dintre acestea, 2014-2015, fiind prima marcatoare a ligii spaniole), Polonia (2 sezoane), Coreea de Sud (1 sezon, unde a jucat finala campionatului), Franța (1 sezon), Italia (1 sezon) sau Israel (1 sezon), fiind o jucătoare dominantă pentru echipele pentru care a evoluat, în special ca marcatoare. A fost draftată în WNBA in prima rundă, cu optiunea a 6-a, de către Washington Mystics, club pentru care a jucat 3 sezoane. Mosby este ultimul transfer la CSM Satu Mare pentru noul sezon.

CSM revine în Liga Europei Centrale

După anunțarea sistemului competițional din România, cu două serii, est și vest, oficialii CSM au decis că pentru a avea un sezon de toamnă mai interesant și cu meciuri mai tari pentru spectatori și jucătoare e binevenită o participare în Liga Europei Centrale. Mai ales că față de alte ocazii competiția e mai atractivă, cu echipe din Belgia, Austria, Germania, Cehia și Slovacia.

”A fost o portiță de care am profitat. Într-o serie erau patru echipe, iar în alta, cinci și astfel am solicitat să ne primească în ligă. Cu acceptul organizatorilor am fost repartizați în grupa de patru, cu Marburg, Charleroi, Brno și Ostrava. Am fi jucat puține meciuri în această toamnă, iar meciurile sunt binevenite. Va fi o ediție mult mai echilibrată ca cea pe care am câștigat-o acum doi ani, când parcă am avut prea multe echipe românești!”, spune managerul Florin Mureșan. Primul meci va fi la Brno în 16 octombrie.