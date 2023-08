AMERICA: Whitney Houston ar fi împlinit 60 de ani

Celebra Whitney Houston ar fi avut aniversarea a 60 de ani de viaţă, dacă nu intervenea regretatul deces prin înecare accidentală, după o supradoză. Cea mai premiată artistă în muzică, a tuturor timpurilor, are peste 400 de medalii, diplome şi premii obţinute de-a lungul timpului.

Şi nu degeaba. De-a lungul vieţii sale, a stabilit un ounct de referinţă cu greu de egalat pentru un artist, înregistrând peste 200 de milioane de albume, single-uri şi videoclipuri vândute în întrega lume, în timpul carierei sale.

Cântăreaţa americană şi-a început cariera de mic copil, în cluburi de noapte, din zona oraşului New York. Producătorul şi Fondatorul Artista Records, Clive Davis, a descoperit-o în anul 1983 şi i-a schimbat, pentru totdeauna cursul vieţii şi traiectoria profesională.

A făcut furori cu fiecare din piesele I wanna dance with somebody, Where do broken hearts go, How will I know, You give good love. I learn from the best, My love is your love etc. În iulie 1999, Whitney a început un turneu de succes, când piesa It’s not right but it’s ok a devenit al 17-lea hit din Top 5, cântând în 14 oraşe din America de Nord şi în Europa. Cariera sa a fost presărată cu numeroase concerte de succes, premii peste premii, hit-uri unul şi unul, însă ceea ce i-a umbrit parcursul profesional a fost consumul de stupefiante. Din păcate, drogurile i-au adus şi sfârşitul, fiind găsită moartă în cada unui hotel unde fusese cazată.

Cariera sa de succes a fost curmată în anul 2012, la numai 48 de ani. Din păcate, şi fiica sa, Bobbi Kristina, a decedat într-un mod asemănător, fiind găsită inconştientă în cada apartamentului unde locuia cu iubitul ei. A stat mai multe luni în comă indusă, dar nu a supravieţuit.

Whitney Houston a devenit primul artist de culoare din toate timpurile, care obţine trei discuri de diamant în palmaresul său comercial, după ce albumul „Whitney” (1987) a depăşit 10 milioane de copii vândute, o condiţie necesară pentru a fi inclus în această categorie de Asociaţia Industriei de Înregistrare din SUA (The Recording Industry Association of America – RIAA). Cel care a fost al doilea album al regretatei dive americane, câştigător a zece discuri de platină în SUA, se alătură altor două albume înscrise deja în această categorie: debutul său „Whitney Houston” (1985), onorat cu 13 discuri de platină, şi coloana sonoră a filmului „The Bodyguard” (1992), cel mai mare succes al său ca număr de vânzări cu 18 milioane de exemplare vândute în ţară (45 de milioane în întreaga lume).

Marea artistă a fost onorată cu introducerea în Rock & Roll Hall of Fame, în anul 2020, la 35 de ani de la lansarea primului său album.