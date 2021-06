America şi-a întors faţa spre Europa

Puternic şi robust discursul preşedintelui Joe Biden cu ocazia primei sale vizite în Europa.

Dacă Donald Trump a avut o relaţie rezervată faţă de UE, poate şi din cauza cererii lui de a contribui mai substaţial la susţinerea NATO, preşedintele Biden ridică o nouă punte spre Europa. A aterizat în Marea Britanie, unde a ţinut un discurs în faţa soldaţilor. În Anglia va participa la întânirea G7. La Bruxelles va avea loc Summitul NATO.

În sfârşit, la Geneva va sta faţă-n faţă cu preşedintele Vladimir Putin.

O agendă încărcată. Evenimente care ar putea schimba faţa lumii. Ca după un război. Dacă epidemia o considerăm un război, atunci pe drept cuvânt putem pretinde schimbări ca după cele două războie care au însângerat faţa lumii.

La summitul G7 evident se va discuta despre economie, despre strategii de dezvoltare tehnologică, despre piaţa mondială. Din G7 fac parte cele mai dezvoltate ţări din lume, SUA şi Canada de pe continentul american, Japonia, Germania, Franţa, Italia, din UE, precum şi Marea Britanie.

Lipseşte China, despre care deja nu se poate spune că nu este una dintre cele mai dezvoltate ţări din lume. Lipseşte şi Rusia, care orice s-ar spune, este o mare putere economică, altfel nu ar reuşi să fie o mare putere militară.

Dacă în primul discurs la aterizarea pe pământ britanic preşedintele Joe Biden a vorbit despre ameniţările din partea Rusiei, putem bănui că la întâlnirea G7 va aborda problemele economice şi comerciale pe care le implică dezvoltarea impetuoasă şi agresivă a Chinei.

Întâlnirea cu preşedintele Putin este cu atât mai importantă cu cât survine după Summitul NATO de la Bruxelles.

Trei evenimente majore care ar putea schimba lumea. Indiferent de deciziile luate, ele nu pot rămâne fără o replică din partea Chinei, din partea Rusiei şi, probabil, din partea ţărilor arabe.

În primul rând, preşedintele Biden doreşte ca Europa să devină un partener mai activ din toate punctele de vedere.

În competiţia cu China evident că SUA îşi doreşte un parteneriat cu UE. În faţa pericolului pe care îl reprezintă Rusia din punct de vedere militar, SUA este interesată de un aport mai substanţial al UE la NATO.

Aşadar, SUA are nevoie mai acută acum, în timpul preşedintelui Joe Biden, de o colaborare mai activă cu UE decât în timpul preşedintelui Donald Trump. România, din punctul de vedere al participării la NATO şi-a făcut temele. Acordă 3% din PIB pentru Apărare, are un scut anti-rachetă la Deveselu, are bază NATO. Suntem, din această cauză, mereu în vizorul Rusiei.

Problemele noastre mari sunt de ordin economic. Suntem interesaţi în cel mai înalt grad de noua politică economică a grupului G7. Ca parte componentă a UE suntem interesaţi de modul în care UE va deveni un partener mai activ al Statelor Unite.

Acum este momentul să vedem capacitatea de negociere a preşedintelui Klaus Iohannis. Ce foloase va putea trage România în urma acestor mari evenimente post-pandemie? Vom rămâne în continuare o piaţă de desfacere pentru partenerii noştri europeni, pentru marile corporaţii, pentru transnaţionalele tot mai agresive? Importante sunt, desigur, discuţiile din spatele uşilor închise, întâlnirile bilaterale, aranjamentele fiecărei ţări în parte cu cea mai puternică economie a lumii.

Pentru câtă vreme? Competiţia cu China este marea problemă a SUA. Dar este şi a noastră? Evident. Din acest punct de vedere poziţia preşedintele Klaus Iohannis exprimat la aceste importante reuniuni sunt de natură să schimbe faţa României. În bine sau în rău.