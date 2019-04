Amendă micşorată la 5.000 de euro pentru CSM Satu Mare. Cine plăteşte?

Baschetul de la CSM Satu Mare a primit săptămâna trecută o amendă de 12.000 euro din partea Federaţiei Române de Baschet. Motivul este cunoscut, echipa, cu excepţia secundului Octavian Boian, n-a participat la festivitatea de premiere în care Sepsi Sfântu Gheorghe a ridicat Cupa României.



Federaţia a reacţionat rapid şi a acordat o sancţiune drastică, o amendă de 12.000 euro (5.000 euro clubul, câte 500 euro jucătoarele + antrenorul principal) pentru că s-a prejudiciat imaginea FRB.

CSM Satu Mare a făcut apel şi după ce a plătit taxa de 300 euro (pentru apel) s-a reanalizat cazul. Comisia de Apel a considerat că a fost o faptă de sine stătătoare, imputabilă echipei în integralitatea sa, astfel că a anulat amenzile individuale de 500 de euro. Astfel a rămas doar amenda de 5.000 euro pentru echipă, aproximativ 24.000 lei.

Decizia Comisiei de Apel în cazul CSM Satu Mare:

COMISIA DE APEL A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE BASCHET

Decizia Nr.2 din data de 09.04.2019

Astăzi, 09.04.2019, s-a întrunit Comisia de Apel a Federaţiei Romane de Baschet, legal constituită prin prezenţa tuturor membrilor şi anume:

– Av. Dr. PETROŞEL FLORIN – Preşedinte

– Av. OSMAN GEORGIA MĂLINA – Membru

– Av. IACOB SORIN BOGDAN – Membru

în vederea soluţionării apelului formulat de către CSM SATU MARE împotriva deciziei din data de 03.04.2019 a CCLTO, înregistrată la FRB sub nr.56, prin care se solicită:

– în principal, casarea deciziei înregistrată la FRB sub nr.56/03.04.2019 a CCLTO şi trimiterea cauzei spre rejudecare către CCLTO;

– în subsidiar, modificarea în tot deciziei înregistrată la FRB sub nr.56/03.04.2019 a CCLTO şi exonerarea integrală de orice sancţiune dispusă prin aceasta.

Comisia constată că a fost achitată de către apelant taxa în conformitate cu dispoziţiile art.17, pct.17.26 al RGOCB, faptul că apelul a fost depus în termen, precum şi faptul că este competentă să soluţioneze prezenta contestaţie în temeiul art.21, pct.21.12 al RGOCB.

Comisia constată că, prin decizia din data de 03.04.2019, înregistrată la FRB sub nr.56 a CCLTO, s-au dispus următoarele sancţiuni:

– în sarcina CSM SATU MARE, amendă în valoare de 5.000 euro, pentru neparticiparea echipei la ceremonia de închidere şi festivitatea de premiere pentru decernarea medaliilor/trofeelor la sfârşitul finalei Cupei României ediţia 2018-2019, în conformitate cu dispoziţiile art.23.18 RGOCB;

– în sarcina jucătoarelor: Diesha Arlene Lloyd, Roxana Pane, Alexandra Uiuiu, Andreea Olah (Orosz), Matea Tavic, Promise Onyekachi Amukamara, Andreea Lazar (Pop), Anamaria Kadar, Andra Mandache, Kristina Baltic, Brittany Janelle Denson, Andreea Elena Hutanu, amendă de 500 euro întrucât au acţionat de o asemenea manieră încât au prejudiciat imaginea FRB, prin neparticiparea la ceremonia de închidere şi festivitatea de premiere pentru decernarea medaliilor/trofeelor la sfârşitul finalei Cupei României ediţia 2018-2019, în conformitate cu dispoziţiile art.23.5 RGOCB;

– în sarcina antrenorului principal Miguel de Jessus Lopez Alonso, amendă de 500 euro întrucât a acţionat de o asemenea manieră încât a prejudiciat imaginea FRB, prin neparticiparea la ceremonia de închidere şi festivitatea de premiere pentru decernarea medaliilor/trofeelor la sfârşitul finalei Cupei României ediţia 2018-2019, în conformitate cu dispoziţiile art.23.5 RGOCB;

– în sarcina reprezentantului structurii sportive Florin Mureşan, amendă de 500 euro întrucât a acţionat de o asemenea manieră încât a prejudiciat imaginea FRB, prin neparticiparea la ceremonia de închidere şi festivitatea de premiere pentru decernarea medaliilor/trofeelor la sfârşitul finalei Cupei României ediţia 2018-2019, în conformitate cu dispoziţiile art.23.5 RGOCB.

Comisia constată că împotriva deciziei CCLTO a fost formulat apel de către CSM SATU MARE, prin care s-a solicitat:

– în principal, casarea deciziei înregistrată la FRB sub nr.56/03.04.2019 a CCLTO şi trimiterea cauzei spre rejudecare către CCLTO;

– în subsidiar, modificarea în tot deciziei înregistrată la FRB sub nr.56/03.04.2019 a CCLTO şi exonerarea integrală de orice sancţiune dispusă prin aceasta.

S-au analizat documentele dosarului, respectiv:

– raportul comisarului RIST TIBERIU VICTOR asupra jocului;

– declaraţia de apel a CSM SATU MARE.

Comisia reţine:

1. Referitor la situaţia de fapt

– în data de 31.03.2019 s-a disputat, la Sfântu Gheorghe, finala Cupei României între echipele ACS SEPSI SIC SF. GHEORGHE şi CSM SATU MARE, finală câştigată ACS SEPSI SIC SF. GHEORGHE cu scorul de 69-65;

– La finalul partidei, conform raportului comisarului Rist Tiberiu Victor

”reprezentantul CSM Satu Mare, dl. Florin Muresan, a venit la masa oficiala pentru a-si lua legimitatiile si foaia de joc si a spus ca echipa sa nu isi foloseste dreptul de protest oficial (capitanul echipei nu a semnat pe foaia de joc in caseta speciala), astfel ca foaia de joc a fost incheiata si semnata de toti oficialii in jurul orei 21:17, in prezenta comisarului si a judecatorului unic.

Imediat dupa finalul partidei, echipa din Satu Mare a plecat direct la vestiare, desi urma festivitatea de premiere. In sala a ramas doar antrenorul principal Miguel de Jesus Lopez Alonso, precum si echipa invingatoare ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe. In urma unor discutii cu reprezentantii FRB, antrenorul principal Lopez Alonso a plecat spre vestiar pentru a le aduce pe jucatoare la festivitatea de premiere dar echipa din Satu Mare nu a revenit in sala si nu a fost prezenta nici la decernarea plachetei de FINALISTA si nici la atribuirea trofeului de cosgeter al Final 4 CRF din partea sponsorului Oriflame (jucatoarea Denson Brittany). La festivitate a fost in sala doar antrenorul secund Octavian Boian, care a luat cele doua plachete. Echipa locala ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe a fost prezenta la festivitatea de premiere si a primit trofeul de la presedintele FRB iar jucatoarea Annemarie Parau Godri a primit distinctia de MVP al finalei”.

2. Referitor la decizia CCLTO înregistrată la FRB sub nr.39/22.02.2019

Prin decizia pronunţată în data de 03.04.2019, CCLTO, în temeiul art.23.18 şi 23.5, a dispus următoarele sancţiuni:

– în sarcina CSM SATU MARE, amendă în valoare de 5.000 euro, pentru neparticiparea echipei la ceremonia de închidere şi festivitatea de premiere pentru decernarea medaliilor/trofeelor la sfârşitul finalei Cupei României ediţia 2018-2019;

– în sarcina jucătoarelor: Diesha Arlene Lloyd, Roxana Pane, Alexandra Uiuiu, Andreea Olah (Orosz), Matea Tavic, Promise Onyekachi Amukamara, Andreea Lazar (Pop), Anamaria Kadar, Andra Mandache, Kristina Baltic, Brittany Janelle Denson, Andreea Elena Hutanu, amendă de 500 euro întrucât au acţionat de o asemenea manieră încât au prejudiciat imaginea FRB, prin neparticiparea la ceremonia de închidere şi festivitatea de premiere pentru decernarea medaliilor/trofeelor la sfârşitul finalei Cupei României ediţia 2018-2019;

– în sarcina antrenorului principal Miguel de Jessus Lopez Alonso, amendă de 500 euro întrucât a acţionat de o asemenea manieră încât a prejudiciat imaginea FRB, prin neparticiparea la ceremonia de închidere şi festivitatea de premiere pentru decernarea medaliilor/trofeelor la sfârşitul finalei Cupei României ediţia 2018-2019;

– în sarcina reprezentantului structurii sportive Florin Mureşan, amendă de 500 euro întrucât a acţionat de o asemenea manieră încât a prejudiciat imaginea FRB, prinneparticiparea la ceremonia de închidere şi festivitatea de premierepentru decernarea medaliilor/trofeelor la sfârşitul finalei Cupei României ediţia 2018-2019.

3. Referitor la apelul formulat de CSM SATU MARE

– Împotriva deciziei CCLTO din data de 03.04.2019 a declarat apel CSM SATU MARE

Comisia constată:

a. În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată echipei CSM SATU MARE

– în conformitate cu constatările comisarului de joc Rist Tiberiu Victor, conţinute de raportul asupra jocului, echipa CSM SATU MARE, imediat după finalul partidei, a părăsit sala de joc, ducându-se la vestiare.EchipaCSM SATU MARE nu a revenit în sală şi nu a fost prezentă nici la decernarea plachetei de FINALISTĂ şi nici la atribuirea trofeului de coşgeter al Final 4 CRF din partea sponsorului Oriflame (jucătoarea Denson Brittany);

– placheta de FINALISTĂprecum şi trofeul de coşgeter au fost înmânate antrenorului secund Octavian Boian;

– în apelul declarat, CSM SATU MARE nu neagă această situaţie de fapt, recunoscând că la ceremonia de decernare a premiilor, din partea CSM SATU MARE a participat doar antrenorul secund Octavian Boian, care de altfel a şi primit cele două plachete destinate, una echipei CSM SATU MARE şi una jucătoarei Denson Brittany.

– dispoziţiile art.23.18.lit.e prevăd „Retragerea sau neparticiparea la ceremoniile de închidere şi festivităţile de premiere pentru decernarea medaliilor/trofeelor pentru câştigarea LNB, Cupa României sau Supercupa României amenda este în cazul echipelor de senior de 5 000 EUR şi în cazul echipelor de juniori de 5000 LEI.”

– din economia dispoziţiilor art.23.18, precum şi analizând dispoziţiile similare ale FIBA, rezultă faptul că „echipa” era cea care avea îndatorirea a se prezenta la festivitatea de decernare a premiilor. Atâta timp cât noţiunea de echipă nu are o definiţie specifică în regulamentele FRB, înseamnă că termenul va fi înţeles în accepţiunea sa cotidiană, respectiv aşa cu se prevede în DEX, şi anume: „Grup de sportivi constituit într-o formaţie, în cadrul căruia se antrenează, sub conducerea unui specialist, şi participă la competiţii”.

Astfel că prezenţa doar a antrenorului secund în sală şi participarea acestuia la festivitatea de decernare a premiilor nu este sinonimă cu participarea echipei la această festivitate;

– mai mult decât atât „echipa” era prezentă în cadrul complexului, şi anume la vestiare, lipsa acesteia din sală fiind o clară dovadă de lipsă de fairplay, sancţionarea lipsei de fairplay fiind tocmai scopul normei sancţionatoare.

Faţă de aceste constatări, Comisia urmează a respinge apelul declarat de CSM SATU MARE împotriva deciziei înregistrată la FRB sub nr.56/03.04.2019 a CCLTO, sub acest aspect.

b. În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată jucătoarelor Diesha Arlene Lloyd, Roxana Pane, Alexandra Uiuiu, Andreea Olah (Orosz), Matea Tavic, Promise Onyekachi Amukamara, Andreea Lazar (Pop), Anamaria Kadar, Andra Mandache, Kristina Baltic, Brittany Janelle Denson, Andreea Elena Hutanu, antrenorului Miguel de Jessus Lopez Alonso şi reprezentantului structurii sportive Florin Mureşan

– sancţiunea faţă de jucătoare, antrenor şi reprezentantul structurii sportive a fost dispusă de CCLTO în temeiul art.23.5 din RGOCB, care prevede „Dacă una dintre persoanele menţionate mai sus (n.a.: antrenor, jucător, reprezentant al structurii sportive), acţionează de o manieră care prejudiciază imaginea FRB, sau cauzează pagube fizice sau materiale echipamentului tehnic, vestiarelor, hotelurilor etc. amendă: 500 EUR. În plus, în acest caz, cei vinovaţi vor plăti integral toate pagubele şi stricăciunile”.

– s-a considerat de către CCLTO că neparticiparea persoanelor menţionate la festivitatea de decernare a premiilor a prejudiciat imaginea FRB, motiv pentru care s-a aplicat sancţiunea prevăzută de art.23.5, şi anume amendă în valoare de 500 euro fiecăreia dintre aceste persoane (jucătoare, antrenor, reprezentant al structurii sportive).

– se contată că neparticiparea la festivitatea de decernare a premiiloreste o faptă de sine stătătoare, imputabilă echipei în integralitatea sa. Fapta a fost deja sancţionată conform art.23.18 al RGOCB, neputând fi dublată sancţiunea şi asupra fiecăruia dintre membrii echipei. În speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 23.5, atâta timp cât discutăm de o singură faptă şi nu de un concurs de fapte care să aducă atingere unor norme distincte din RGCOB.

Faţă de aceste constatări, Comisia urmează a admite apelul declarat de CSM SATU MARE împotriva deciziei înregistrată la FRB sub nr.56/03.04.2019 a CCLTO, sub acest aspect.

Pentru aceste motive

Comisia de Apel a Federaţiei Române de Baschet:

1. Admite în parte apelul declarat de CSM SATU MARE împotriva deciziei înregistrată la FRB sub nr.56/03.04.2019 a CCLTO.

2. Modifică decizia CCLTO din data de 03.04.2019 în sensul anulării sancţiunilor dispuse la punctele 2-15 din decizia CCCLTO nr. 56-03.04.2019. Prin urmare se anulează sancţiunile dispuse în sarcina jucătoarelor Diesha Arlene Lloyd, Roxana Pane, Alexandra Uiuiu, Andreea Olah (Orosz), Matea Tavic, Promise Onyekachi Amukamara, Andreea Lazar (Pop), Anamaria Kadar, Andra Mandache, Kristina Baltic, Brittany Janelle Denson, Andreea Elena Hutanu, a antrenorului Miguel de Jessus Lopez Alonso şi a reprezentantului structurii sportive Florin Mureşan.

3. Celelalte dispoziţii ale deciziei înregistrată la FRB sub nr.56/03.04.2019 a CCLTO rămân nemodificate.

Prezenta decizie a fost luată cu unanimitate de voturi şi este definitivă, irevocabilă şi de imediată aplicare.

09.04.2019

Preşedinte

Av. Dr. PETROŞEL FLORIN

Av. OSMAN GEORGIA MĂLINA Av. IACOB SORIN BOGDAN