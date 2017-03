Șefa DNA afirmă că ministrul Justiţiei nu i-a cerut demisia

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a ajuns, luni după-masă, la sediul Ministerului Justiţiei, precizând că va face declaraţii la ieşire.

UPDATE: Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, luni, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei, că a discutat cu acesta despre activitatea DNA, că Tudorel Toader nu i-a cerut demisia şi că nu intenţionează să demisioneze pentru că nu are de ce.

„Am discutat despre activitatea DNA. Atât am avut de declarat. Nu mi-a cerut demisia şi nu intenţionez să îmi dau demisia, nu am de ce să îmi dau demisia, DNA şi-a făcut treaba. A fost o discuţie despre care nu vreau să dau foarte multe detalii, ve’i afla după cel mai probabil de la domnul ministru. Am discutat doar despre activitatea DNA”, a declarat, luni seară, Laura Codruţa Kovesi, după întâlnirea avută cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Laura Codruţa Kovesi a refuzat să facă declaraţii la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei, precizând că va da răspunsuri după.

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, a anunţat, luni dimineaţă, că miercuri va prezenta rezultatele evaluării şefilor principalelor parchete: DNA şi Parchetul General, notează Mediafax.

„Am făcut evaluările. Cele 14 zile s-au împlinit de aseară. Voi proroga termenul cu doua zile dat fiind ca am fost la Bruxelles. Miercuri, la prânz, voi organiza o conferinţă de presă şi va voi da toate detaliie”, a declarat Tudorel Toader.

Întrebat ce va face dacă preşedintele României nu va fi de acord cu eventuale revocări, Toader a spus: „Preşedintele (n.r Klaus Iohannis) şi-a exprimat în repetate rânduri opinia, eu îmi voi exprima opinia în scris.”

În urmă cu două săptămâni, ministrul Justiţiei a anunţat că face o evaluare a activităţii Ministerului Public şi a DNA, sugerând totodată şi că şefii celor două parchete ar putea să-şi dea demisia, după ancheta pe OUG 13 şi motivarea publicată de Curtea Constituţională. Ulterior, Tudorel Toader şi-a nuanţat declaraţiile, precizând că nu le-a sugerat procurorului general al României, Augustin Lazăr, şi procurorului-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, să demisioneze, ci doar „a evocat o instituţie din Codul Muncii”.

Ambasadorul SUA: Nu am discutat despre eventuala demisie a Laurei Codruţa Kovesi

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm, a declarat, luni, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei, că a venit la minister pentru a se prezenta ministrului şi că aceştia au avut o discuţie „generală”, care nu a cuprins subiectul unei eventuale demisii a procurorului-şef DNA.

„Am fost aici doar ca să mă prezint ministrului Justiţiei. A fost o conversaţie foarte bună, despre istoria cooperării dintre Statele Unite ale Americii şi România şi l-am asigurat pe ministru de interesul continuu acordat de ţara mea pentru sprijinirea eforturilor de a întări statul de drept în România şi, binenţeles, continuarea luptei anticorupţie”, a declarat ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei.

Întrebat dacă, în opinia sa, procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, ar trebui să demisioneze după decizia Curţii Constituţionale referitoare la OUG 13, Hans Klemm a precizat că nu au fost discutate în cadrul întrevederii astfel de chestiuni.

„A fost o întâlnire generală, intenţia mea a fost de a mă prezenta (ministrului Justiţiei -n.r.) şi de a-l asigura de sprijinul nostru pentru munca lui ca ministru”, a concluzionat Hans Klemm.