Amânarea ratelor la bănci a avut loc pentru 22% dintre clienţii persoane fizice

Ratele au fost amânate pentru 22% dintre clienţii persoane fizice şi în cazul a 28% dintre persoanele juridice, a afirmat, joi, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu, care a subliniat că prelungirea ar trebui să se aprobe în funcţie de nevoi.

De la debutul crizei generate de pandemie, creditarea a crescut cu 31 de miliarde de lei, iar în acest context D[nescu a confirmat faptul că Ministerul Finanţelor Publice caută, împreună cu băncile, o soluţie pentru amânarea plăţii ratelor pentru clienţii băncilor după 1 ianuarie 2021.

„Preşedintele boardului nostru scria mai deunăzi că noi suntem acum sub anestezie. Aceste credite amânate la plata ratelor sunt nişte credite în anestezie, sub anestezie, dacă permiteţi o comparabilitate cu domeniul medical, şi vedem în ianuarie cum ne trezim din această anestezie. Trebuie să privim acest risc. Aceasta nu este o ştire negativă şi nici pozitivă. Este o ştire profesionistă a unui economist. Şi trebuie să vedem dacă această prelungire de care se vorbeşte are elementele necesare. Să discutăm principial”, a afirmat Florin Dănescu, la „Banking Forum Online”, citat de Agerpres.

În opinia lui, o eventuală prelungire a amânării ratelor ar trebui să se acorde în funcţie de nevoi: „De asemenea, este necesar să se dea această prelungire după nevoi. Oarecum trebuie privit care sunt domeniile care necesită amânare, în ce măsură, cât timp? O abordare ‘Patul lui Procust’ nu este utilă sau recomandabilă pentru că resursele sunt puţine şi în continuare cuvântul de ordine este să folosim cât mai eficient şi la momentul potrivit resursele puţine pe care le avem”.

Pe de altă parte, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB) a apreciat modul „în care reprezentanţii Guvernului pun problema” şi faptul că există o schimbare de abordare.